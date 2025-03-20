Pokémon TCG veut se battre contre les scalpeurs et a pris une mesure radicale

Alors que les scalpeurs tentent de profiter de la rareté des produits Pokémon TCG pour gagner beaucoup d'argent, cette surprise va mettre à mal leurs plans.
Depuis 2020, le TCG Pokémon
a connu un intérêt grandissant de la part des collectionneurs, mais surtout des revendeurs peu scrupuleux. Les scalpeurs achètent en masse les produits les plus rares et les plus recherchés
afin de les revendre au double, voire au triple de leur prix d'achat. Cette pratique donne lieu à des émeutes, à des scènes de violence dans les magasins à chaque réassort, à une véritable économie parallèle sur les sites de revente et à des milliers de déçus privés de cartes.
Le phénomène touche la France, mais également les États-Unis et le Canada. Conscient des problèmes générés par cette pratique, The Pokémon Company agit à la source du problème : l'approvisionnement en cartes. Aux États-Unis, des retours massifs de séries demandées ont débuté dans les magasins Walmart
, pour la plus grande joie des petits et grands collectionneurs.
Des réimpressions en pagaille pour le TCG Pokémon, y compris des séries les plus populaires
Sur Reddit
, plusieurs utilisateurs ont partagé des photos prises directement dans les rayons de l'enseigne en question, même si celles-ci ont rapidement été supprimées par des modérateurs. Ils évoquent notamment le retour d'extensions très populaires comme 151 et Destinées de Paldea
. D'ailleurs, sur Instagram, les publications confirmant la réimpression d'autres séries (Flammes obsidiennes, Étincelles déferlantes…) se multiplient.
En France, il n'existe pas de magasin Walmart proposant cette profusion de produits Pokémon. Cependant, les magasins de l'hexagone seront bien concernés.
Dans un communiqué relayé sur le compte X/Twitter de Pokémon TCG, une vague de réimpressions de l'extension Évolutions prismatiques
a été confirmée. L'objectif est de mettre à mal le marché de la revente et de permettre aux consommateurs de pouvoir acheter coffrets et boosters sans patienter devant les magasins 2 heures avant l'ouverture.
Actuellement, il reste difficile de trouver des produits autres que des decks et des portfolios dans les magasins, hormis en période de lancement d'une nouvelle série. Mais si vous souhaitez ouvrir des boosters, restez patients et confiants.
Les paquets arrivent très bientôt, et il ne sera pas nécessaire de payer 3 fois plus cher pour en profiter !
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