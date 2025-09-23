Pokémon TCG veut mettre le feu à votre portefeuille avec cette incroyable carte de Dracaufeu

La future extension Flammes fantasmagoriques du TCG Pokémon sera disponible dans quelques jours au Japon. D'ailleurs, elle vient de révéler un atout qui fera de cette série l'une des plus prisées des acheteurs.
Flammes fantasmagoriques
est l'extension du TCG Pokémon
qui arrivera dans nos magasins après Méga-Évolution. Si certains sites spécialisés ont déjà lancé les précommandes pour cette nouvelle série, elle ne sera pas disponible avant le mois de novembre. Mais au Japon, l'extension équivalente, Inferno X, sera lancée le 26 septembre 2025
. Les plus curieux peuvent donc déjà découvrir ce que les flammes nous réservent. Une carte en particulier va affoler collectionneurs et scalpeurs.
L'une des plus belles cartes de Dracaufeu jamais imprimées, réunissant toute la famille au complet
Plusieurs sites ont dévoilé la liste complète des cartes contenues dans le set Inferno X, deuxième extension du bloc MEGA. Si elle met en avant certaines des Méga-évolutions visibles dans le jeu Légendes Pokémon: Z-A
, la grande vedette de cette extension sera Dracaufeu
. D'ailleurs, l'illustration visible sur les boosters montre Méga-Dracaufeu X ex. De nombreux collectionneurs guettaient donc la révélation du set, espérant que le Starter aurait droit à une nouvelle carte alternative.
Depuis la révélation de cette extension, des rumeurs circulaient sur Reddit et sur Instagram concernant la version SAR (ou Alternative rare) du Méga-Dracaufeu X ex. Cependant, les joueurs restaient sur la réserve face à ces rumeurs car de nombreuses personnes utilisent des fan arts ou l'intelligence artificielle pour créer de fausses cartes.
Mega Charizard X ex Secret Art Rare from Inferno X (Phantasmal Flame)
byu/Amiibofan101 inPokemonTCG
Mais le 23 septembre 2025, la liste complète des cartes de l'extension a confirmé la rumeur. Méga-Dracaufeu X ex aura droit à une nouvelle version SAR qui a déjà conquis les joueurs
. Sur cette nouvelle illustration, la Méga-évolution forme X vole dans un ciel sombre, entourée d'un tourbillon de flammes bleues. Dans le coin droit de la carte, Salamèche, Reptincel et Dracaufeu admirent leur aîné. Le tout est proposé dans un très beau contraste de bleu, d'orange et de noir qui met en valeur la famille Dracaufeu
.
Un bijou qui va rendre cette extension du TCG Pokémon très difficile à obtenir
Si la carte Ultra rare dorée de Méga-Dracaufeu X ex sera aussi très prisée, cette variante SAR du dragon bleu et noir se présente déjà comme la plus recherchée de l'extension Flammes fantasmagoriques
. Les prix de revente de la version japonaise ne sont pas encore connus, mais il est certain que les versions françaises et anglaises vont tutoyer les sommets et facilement dépasser les 500, voire les 1000 euros. Cette carte va donc engendrer une véritable frénésie d'achat chez les scalpeurs. L'extension Flammes phantasmagoriques du TCG Pokémon
sera disponible en France à partir du 14 novembre 2025. Mais les revendeurs peu scrupuleux seront nombreux à attendre l'ouverture des magasins ce jour-là
pour tenter d'obtenir le précieux Dracaufeu. Il sera donc très difficile à ajouter dans les collections des passionnés. Si vous souhaitez ouvrir des boosters de cette série, passez par les précommandes sur les sites spécialisées
et contactez vos enseignes locales pour potentiellement bloquer un produit.
commentaire (1)
esseptionnel magnifique j'adore encore une carte que je n'aurai pas