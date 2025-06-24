Pokémon TCG : Découvrez les premières cartes de l'extension Méga-Évolution

Inspirée par la mécanique vedette de Légendes Pokémon: Z-A, Méga-Évolution compte faire entrer le TCG Pokémon dans une nouvelle ère. Découvrez les premiers Pokémon et les cartes secrètes déjà confirmées.
Celles et ceux qui suivaient l'actualité de Pokémon dans les années 2010 savent que la Méga-Évolution est une mécanique de combat qui existe depuis 2013
. Apparue dans les jeux Pokémon X et Y, elle permet à une créature de prendre une nouvelle forme temporaire qui la rend plus puissante.
Très appréciée par la communauté, cette mécanique est de retour dans Légendes Pokémon: Z-A
, mais aussi dans la prochaine extension du TCG Pokémon
: Méga-Évolution. The Pokémon Company a d'ailleurs donné un premier aperçu de cette nouvelle série de cartes
dans une vidéo promotionnelle.
Quatre Pokémon EX déjà confirmés dans Méga-Évolution, dont un qui aura une carte méga-évoluée pour la toute première fois
Annoncée pour la première fois en mars 2025
dans sa version japonaise, Méga-Évolution
est l'extension qui sera disponible juste après le double set Foudre Noire et Flamme Blanche
. Sa date de sortie française n'est pas encore connue, mais The Pokémon Company partagera plus d'informations sur cette nouvelle sortie le 10 juillet prochain. Mais au Japon, l'extension (qui est divisée en deux blocs : Mega Symphonia et Mega Brave) arrivera le 1er août dans les magasins nippons.
Certaines cartes ont donc déjà été dévoilées aux joueurs japonais. Celles-ci sont également présentes dans la bande-annonce française. Tout d'abord, la vidéo montre les deux vedettes des blocs japonais, à savoir Méga-Lucario EX et Méga-Gardevoir EX.
Puis deux autres Pokémon apparaissent à l'écran : Méga-Florizarre EX mais surtout Méga-Latias EX
. En effet, Latios avait déjà reçu des cartes en forme méga-évoluée, mais Latias avait toujours été mis de côté. Cette injustice est aujourd'hui réparée.
De nouvelles cartes secrètes du TCG Pokémon qui vont ravir les amoureux des Starters
En plus de ces cartes du set principal, les collectionneurs ont hâte de découvrir les cartes secrètes de cette nouvelle extension du TCG Pokémon. La vidéo présente notamment des cartes Objet et Outil Pokémon « ultra rare » qui semblent remplacer les cartes Gold rares
similaires. Mais surtout, Méga-Évolution comptera 3 cartes Illustration rares représentant Bulbizarre, Goupix et Lézargus.
Bien sûr, de plus amples informations devraient être communiquées dans les semaines à venir et nous ne manquerons pas de vous les partager. Cependant, cette première extension du bloc Méga a déjà quelques atouts pour séduire petits et grands chasseurs de cartes Pokémon.
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