Pokémon TCG : Un imposant coffret Foudre Noire et Flamme Blanche annoncé

Un nouveau coffret collector du TCG Pokémon vient d'être dévoilé. S'il reprend un format déjà vu par le passé, ce nouveau produit devrait combler les dresseurs sur la piste de Reshiram et Zekrom.
En octobre 2024, nous vous présentions le coffret Eaux Florissantes
, l'un des plus imposants coffrets proposés dans le TCG Pokémon
. Axé autour de la très appréciée extension 151, ce produit collector était composé de 12 boosters et de 5 cartes promotionnelles représentant Florizarre et Tortank. À son lancement, ce dernier a d'ailleurs provoqué quelques scènes d'émeutes outre-Atlantique
.
Mais il semble que les dresseurs et les collectionneurs apprécient ce type de produit. The Pokémon Company a donc décidé de proposer un nouveau coffret collector en remettant sur le devant de la scène la double extension vedette de l'été 2025
.
La foudre, les flammes et les légendes d'Unys réunies dans un coffret collector exceptionnel
Vous l'aurez compris : les deux extensions Foudre Noire et Flamme Blanche vont avoir droit à leur super coffret collector. Baptisé « Unova Heavy Hitters Premium Collection »
(que nous pouvons traduire pas Collection Premium Poids Lourds d'Unys en français), cet imposant coffret est très similaire à son aîné.
À l'intérieur, les joueurs et collectionneurs y trouveront 6 boosters de l'extension Foudre Noire et 6 paquets de l'extension Flamme Blanche
. Du côté des cartes promotionnelles, les monstres légendaires de la région d'Unys sont à l'honneur en version Stamp, c'est-à-dire avec un tampon exclusif reprenant le logo des extensions jumelles.
Les cartes ayant un tampon Foudre Noire représentent Victini et Zekrom EX,
tandis que les tampons Flamme Blanche sont rattachés à Reshiram EX et Zoroark
. Enfin, une carte jumbo de Kyurem EX complète l'ensemble.
Le coffret Unova Heavy Hitters du TCG Pokémon sera-t-il disponible en France et à quelle date ?
À l'heure actuelle, cet imposant coffret sur le thème de la région d'Unys n'est confirmé qu'aux États-Unis
, où il sera proposé dans les magasins Costco. Toutefois, si une version est proposée en français au Canada, cela signifie que ce produit du TCG Pokémon arrivera bien en France. Sachant que ce scénario s'est déjà produit avec le coffret Eaux Florissantes et celui d'Évolutions Prismatiques, l'espoir est donc permis.
Quant à la date de sortie, peu d'informations ont été communiquées. Il est simplement précisé qu'il sortira prochainement au pays de l'Oncle Sam. Si une sortie française est envisagée, elle ne surviendra pas avant plusieurs mois, potentiellement au cours du printemps 2026.
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