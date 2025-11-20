Pokémon TCG : Un imposant coffret Foudre Noire et Flamme Blanche annoncé

Pokémon TCG : Les visuels des produits de l'extension Règne Delta officiellement dévoilés

Il avait annoncé son arrivée fracassante il y a quelques semaines. Mais Méga-Rayquaza et l'extension Règne Delta du TCG Pokémon se dévoilent davantage avec une série de visuels qui vont captiver joueurs et collectionneurs.