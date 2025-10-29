Pokémon TCG s'offre une collaboration avec Pokémon GO pour la sortie de son tout nouveau coffret

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 29 octobre 2025 à 15h02
Pour les joueurs et les collectionneurs du TCG Pokémon, la fin d'année est marquée par la sortie de nombreux coffrets. Mais cette année, la vedette de l'un d'entre eux s'invite également dans Pokémon GO via un événement spécial.
Pokémon TCG s'offre une collaboration avec Pokémon GO pour la sortie de son tout nouveau coffret
Depuis plusieurs années, le Père Noël a pris l'habitude de glisser dans sa hotte de nombreux coffrets du TCG Pokémon. Devenue une véritable tradition au fil du temps, chaque enseigne propose son exclusivité contenant entre 4 et 8 boosters, une ou plusieurs cartes promotionnelles ainsi qu'une carte Jumbo. 

Cette année, les petits et grands dresseurs peuvent partir à la recherche des coffrets Lugia EX chez King Jouet, Reshiram EX chez Leclerc ou encore du double coffret Amphinobi Ex et Hyporoi EX chez Smyths Toys. Mais toutes ces idées cadeaux ne sont pas uniquement réservées à une seule enseigne. Dès le 7 novembre prochain, un autre coffret de Noël sera lancé et il met en vedette un Pokémon très populaire. 

Le coffret Méga-Lucario EX avec figurine, un cadeau de Noël parfait pour les amateurs du TCG Pokémon

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Disponible dans la plupart des grandes enseignes et dans les boutiques spécialisées, le coffret Méga-Lucario EX du TCG Pokémon comporte 5 boosters différents, dont trois provenant de la toute récente extension Méga-Évolution. Les petits et grands dresseurs y trouveront également la carte Méga-Lucario EX promotionnelle à ajouter dans son classeur ou dans ses decks pour des duels dantesques. 

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La carte en question est aussi déclinée en version Jumbo. Enfin, le coffret en question inclut une petite figurine de Lucario EX en posture de combat. Proposé entre 37,99 et 39,99 euros dans la plupart des enseignes, le coffret fera certainement des heureux le soir de Noël. Mais pour l'occasion, Pokémon GO a décidé de célébrer cette sortie à sa manière.

Des raids Méga-Lucario organisés dans Pokémon GO, mais pas pour tous les joueurs

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Lors du week-end de lancement du coffret, une campagne inédite débutera simultanément dans Pokémon GO. Entre le 7 et le 30 novembre 2025, les joueurs pourront voir apparaître Méga-Lucario dans les Méga raids du jeu. D'ailleurs, les plus chanceux pourront tenter de capturer la version chromatique du Pokémon Aura. Une recherche événementielle sera également proposée, permettant de gagner de l'expérience, des Poussières d'étoiles et des rencontres avec Lucario. 

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Cependant, cette opération promotionnelle n'est confirmée qu'aux États-Unis, au Canada et en Australie à l'heure où ces lignes sont rédigées. Aucune information n'a encore été partagée pour la France. Mais si cette campagne promotionnelle est propose dans l'Hexagone, nous vous tiendrons informés. 
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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