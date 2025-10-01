Pokémon TCG : Ces cartes de Méga Évolution affolent déjà les compteurs avec des prix complètement fous

Alors qu'elle arrivera prochainement dans les magasins de l'Hexagone, l'extension Méga Évolution du TCG Pokémon suscite déjà la convoitise des scalpeurs avec des cartes pouvant dépasser les 500 euros.
En France, le lancement de Méga Évolution
, la toute nouvelle extension du TCG Pokémon
, est toujours fixée au 10 octobre 2025. Victime d'un léger retard
, elle a toutefois fait ses débuts il y a quelques jours de l'autre côté de l'Atlantique. Les collectionneurs sont donc déjà en quête des cartes les plus rares de cette série qui met notamment à l'honneur Méga-Gardevoir et Méga-Lucario.
Rapidement, les cartes les plus difficiles à obtenir de l'extension ont donc commencé à apparaitre sur les sites de revente ou d'enchères américains. Comme souvent, les versions alternatives sont parmi les plus prisées et cela se ressent sur leur prix de revente. Mais deux cartes ont surpris les joueurs en dépassant les 500 dollars à la revente,
laissant présager de prix encore plus importants en France.
Les cartes EX Mega Hyper Rare du TCG Pokémon : des pépites qui valent leur pesant d'or
L'extension Méga Évolution du TCG Pokémon introduit une toute nouvelle rareté : les cartes Mega Hyper Rare
. Remplaçantes des cartes Gold Rare, elles mettent en vedette les formes méga-évoluées de certains des Pokémon vedettes du set. Pour cette nouvelle extension, Méga-Gardevoir EX et Méga-Lucario EX
sont à l'honneur et leur rareté se ressent sur leur prix de revente.
Le compte X/Twitter Pokefindr révèle que les deux cartes aux reflets dorés se revendent actuellement 489 et 541 dollars (soit respectivement 417 et 461 euros)
. Le reste du Top 5 est occupé par les variantes alternatives de Méga-Gardevoir EX à 241 euros, Méga-Lucario EX à 236 euros et Méga-Florizarre EX à 185 euros.
Des prix qui risquent de grimper en flèche pour les versions françaises des cartes les plus rares du set
Bien entendu, il faut garder en tête que ces prix sont élevés car le nombre de cartes disponibles est encore assez limité. De plus, l'euphorie du lancement de chaque nouvelle extension du TCG Pokémon a un impact significatif sur leur prix. Mais dans quelques semaines, il est possible qu'il diminue, notamment car les joueurs ont les yeux rivés sur Flammes fantasmagoriques et son incroyable Dracaufeu.
Mais ces prix sont un bon indice d'une très mauvaise surprise. Contrairement aux cartes anglaises, le français est une langue plus rare, mais aussi plus prisée dans le TCG Pokémon.
Les scalpeurs notamment préfèrent vendre des produits en français et n'hésitent pas à gonfler les prix s'ils savent que certaines cartes valent très cher
. De plus, les cartes concernées envoyées à la gradation peuvent valoir plusieurs centaines ou milliers d'euros si elles obtiennent le 10 si convoité.
Si les prix des cartes anglaises de Méga Évolution vont baisser dans les prochaines semaines, nous vous conseillons de rester vigilants à l'arrivée de la version française. En effet, il est fort probable que plusieurs d'entre elles, notamment les versions alternatives de Méga-Lucario EX et de Méga-Gardevoir EX atteignent des sommets au vu de la popularité des 2 créatures.
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