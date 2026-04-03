Pokémon TCG partage des infos sur le coffret Premiers Partenaires Série 2

Après une Série 1 très convoitée par les joueurs (et très revendue sur le marché de la seconde main), Pokémon TCG vient de révéler les Starters qui seront à l'honneur dans le nouveau coffret Premiers Partenaires et sa date de sortie.
Pour célébrer son 30e anniversaire, Pokémon TCG
a vu les choses en grand. Si tous les regards sont tournés vers la collection Célébrations
qui devrait sortir dans le courant de l'année, un autre produit anniversaire a déjà captivé joueurs et collectionneurs : le coffret Premiers Partenaires
.
Comme son nom l'indique, il rend hommage aux Starters des différentes régions que les dresseurs explorent depuis 30 ans. Ce coffret contient deux boosters du TCG classique, des autocollants et un booster promotionnel contenant 3 cartes Illustration rares
représentant les starters d'une région. Si la série 1 est disponible depuis peu, la Série 2 fait déjà parler d'elle.
Embarquent pour Johto, Unys et Galar avec ce coffret très coloré du TCG Pokémon
Le 2 avril 2026, des images de la Série 2 du coffret Premiers Partenaires ont été dévoilées et relayées par le site Pokébeach. Celles-ci montrent notamment les deux boosters du TCG Pokémon qu'il sera possible d'ouvrir, à savoir un paquet d'Équilibre Parfait et un paquet de l'extension Chaos Ascendant.
Ce détail donne déjà un premier indice sur la fenêtre de sortie de ce coffret.
Mais le détail que les collectionneurs attendaient est la révélation des trois nouvelles générations de starters mises à l'honneur. Après Kanto, Sinnoh et Alola dans la Série 1, la Série 2 va vous faire voyager dans les provinces de Johto, d'Unys et de Galar.
Si le visuel des cartes Illustration rares n'est pas encore connu, ce paquet promotionnel pourra donc contenir des cartes à l'effigie de :
- Germignon, Héricendre et Kaiminus
- Vipélierre, Gruikui et Moustillon
- Ouistempo, Flambino et Larméléon
Un coffret pour célébrer le début de l'été avec nos partenaires préférés ?
Si le contenu fait déjà rêver les joueurs, la question que tout le monde se pose concerne la date de sortie de ce nouveau coffret. À l'heure actuelle, la date de sortie française n'a pas encore été officialisée
. Mais si elle est identique au lancement américain, le coffret Premiers Partenaires Série 2 devrait arriver dans les rayons le 19 juin 2026
.
Alors, avez-vous hâte de partir à la recherche de ces nouveaux partenaires du TCG Pokémon ? Redoutez-vous une affluence record devant les grandes enseignes à l'arrivée de ce produit ? Partagez votre avis sur le TCG Pokémon dans les commentaires juste en dessous.
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