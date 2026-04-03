Pokémon TCG partage des infos sur le coffret Premiers Partenaires Série 2



le 03 avril 2026 à 14h05 Publié par Justine Manchuelle le 03 avril 2026 à 14h05

Après une Série 1 très convoitée par les joueurs (et très revendue sur le marché de la seconde main), Pokémon TCG vient de révéler les Starters qui seront à l'honneur dans le nouveau coffret Premiers Partenaires et sa date de sortie.