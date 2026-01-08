Pokémon TCG : Les premiers visuels d'une prochaine extension déjà dévoilés

L'extension Héros Transcendants du TCG Pokémon n'est pas encore disponible dans nos rayons, mais la série qui sortira juste après vient d'être officialisée. Préparez-vous à l'arrivée de nouvelles Méga-évolutions dans vos decks !
Mise à jour du
08/01
:
The Pokémon Company France vient de confirmer que cette nouvelle extension s'appellera « Équilibre parfait ». Celle-ci sera disponible en grandes surfaces, dans les magasins de jouets et les enseignes spécialisées dès le 27 mars 2026, avec des tournois d'avant-première organisés à partir du 14 mars prochain.
L'année 2026 vient à peine de commencer, mais les amateurs du TCG Pokémon
sont déjà très gâtés. Alors que le lancement de l'extension Héros Transcendants est prévu pour la fin du mois de janvier dans l'Hexagone, les regards sont déjà tournés vers les sorties futures. En effet, les festivités du 30e anniversaire
seront certainement présentes en version papier via des coffrets inédits et des cartes marquées d'un tampon exclusif.
Mais l'actualité ne se limite pas aux sets spéciaux prévus tout au long de cette année anniversaire. Le 7 janvier 2026, les premiers visuels de la prochaine extension principale du bloc Méga-évolution
ont été dévoilés. Nous connaissons donc désormais le nom de cette nouvelle série de cartes, ses Pokémon vedettes ainsi que sa fenêtre de sortie.
Perfect Order, une extension qui mettra Méga-Zygarde EX à l'honneur
Baptisée « Perfect Order
» en anglais, la prochaine extension du TCG Pokémon ne possède pas encore son nom français. Cependant, nous pouvons le traduire par « Équilibre parfait » en attendant l'annonce officielle de The Pokémon Company France.
Comme ses aînées, l'extension inclut de nombreuses cartes provenant des récentes sorties nippones, notamment le set Munikis Zero qui sera lancé le 23 janvier prochain. Celle-ci se concentre sur plusieurs des Méga-Évolutions rencontrées dans Légendes Pokémon: Z-A comme Méga-Mélodelfe EX, Méga-Staross EX ainsi que Méga-Zygarde EX
. Les trois Pokémon figureront d'ailleurs sur les visuels des boosters aux côtés de Miaouss EX.
Quand cette nouvelle extension du TCG Pokémon sera-t-elle disponible en France ?
La liste des produits disponibles pour l'extension Perfect Order comprend notamment un Coffret Dresseur d'élite (ou ETB) représentant Méga-Zygarde EX, une boîte de 6 boosters, un display, des paquets à l'unité ainsi qu'un tripack
incluant 3 boosters et une carte promotionnelle de Germignon. Quelques précisions ont d'ailleurs été données sur l'ETB, qui contiendra une carte promotionnelle Illustration rare à l'effigie de Ptyranidur.
À l'heure où ces lignes sont rédigées, la date de sortie française n'a pas encore été communiquée. Cependant, il est confirmé que ces produits seront disponibles dès le 27 mars 2026 aux États-Unis
. Un lancement simultané ou dans les jours qui suivent peut donc être envisagé pour la version française du set.
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