Pokémon TCG dévoile sa première extension de 2026 et elle s'annonce épique

2026 est encore loin, mais Pokémon TCG se prépare déjà en dévoilant la première extension de cette nouvelle année. Découvrez l'ensemble des produits proposés, le thème et les Pokémon vedettes de ce set annexe.
Mise à jour du
20/11/2025
:
The Pokémon Company a révélé les visuels français de cette nouvelle extension. Elle sera lancée le 30 janvier 2026 dans l'Hexagone et se nomme Méga-Évolution - Héros Transcendants. Il est précisé que les produits seront proposés en plusieurs vagues au cours de l'année 2026.
Les joueurs et les collectionneurs du TCG Pokémon
préparent activement leur liste de Noël tout en essayant d'obtenir les produits de la dernière extension en date, Flammes Fantasmagoriques
. Mais certains ont déjà les yeux rivés sur l'avenir et surtout sur la première extension qui arrivera dans nos rayons en 2026
.
Si vous suivez l'actualité japonaise du TCG Pokémon, vous savez peut-être que la dernière extension de 2025, MEGA Dream ex
, sera lancée le 28 novembre prochain. Comme le veut la tradition en fin d'année sur l'archipel, cette extension sera une série annexe (comme Évolutions prismatiques) réunissant de nombreuses cartes sorties tout au long de l'année et quelques surprises inédites.
Le 20 novembre 2025, la branche américaine de The Pokémon Company a dévoilé la version occidentale de cette extension annexe, mais également son nom et les différents produits
qui seront disponibles.
Ascended Heroes, l'extension qui lancera l'année 2026 du TCG Pokémon dans une explosion de couleurs
En Europe et en Amérique du Nord, cette première extension s'appellera « Ascended Heroes »
. Si le nom français n'a pas encore été dévoilé, il peut être traduit par « Héros émergents ». Tout comme l'a montré la révélation de MEGA Dream ex, elle mettra à l'honneur Méga-Dracolosse Ex
, mais aussi d'autres Pokémon que nous pouvons voir sur le visuel des boosters et de la boîte de 6 boosters.
Nous pourrons donc certainement retrouver Méga-Dracaufeu Y, Pikachu dans sa forme Téracristal, Mewtwo, Ho-Oh ou encore Méga-Lucario EX.
Il a d'ailleurs déjà été confirmé que les cartes Mega Attack Rares (sur lesquelles le nom d'une attaque est écrit en japonais dans un style très comics) seront de la partie.
À noter que l'extension est placée sous le signe des couleurs vibrantes
avec des packagings très inspirés du Pop Art et des cases de comics.
Six types de produits différents déjà annoncés, mais pas de display ou de boosters à l'unité
Du côté du line-up de produits, nous retrouverons des packs et coffrets similaires à ceux proposés à la sortie de Foudre Noire & Flamme Blanche ou d'Évolutions Prismatiques.
Il n'y aura donc pas de display ou de boosters vendus à l'unité. En revanche, les collectionneurs et les joueurs auront le choix parmi :
- 2 Tripacks avec stickers représentant Dracaufeu et Ectoplasma
- Un duopack contenant deux paquets, une carte promotionnelle et une Poké pièce
- 5 mini-tins contenant chacune 2 boosters de l'extension
- 2 coffrets Poster Collection contenant 8 boosters, une carte promotionnelle et un poster géant représentant Méga-Lucario Ex ou Méga-Gardevoir EX
- Un pack de 6 boosters
- Le coffret Dresseur d'élite contenant 9 boosters, des accessoires et une carte promotionnelle représentant le Zekrom de N
Les produits présentés sont d'ores et déjà confirmés aux États-Unis et il est probable que la majorité (voire la totalité d'entre eux) soit également proposée en Europe. Quant à la date de sortie, elle est fixée au 30 janvier 2026 aux États-Unis.
Mais elle n'est pas encore confirmée pour l'Europe et la France : elle peut donc être différente. Mais dans tous les cas, elle sortira bien au début de l'année prochaine et s'annonce déjà comme difficile à obtenir.
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