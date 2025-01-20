Pokémon TCG : Les cartes de l'extension Aventures ensemble révélées par erreur… dans un autre booster

L'extension Aventures ensemble du JCC Pokémon ne sera disponible que dans plusieurs mois. Pourtant, un joueur a déjà pu mettre la main sur plusieurs cartes du set.
Neuvième extension du bloc Écarlate et Violet, l'extension Aventures ensemble
sera disponible en France dès le 28 mars 2025. Ce set met à l'honneur des Pokémon de dresseurs, une mécanique qui n'avait pas été utilisée dans le TCG Pokémon
depuis plusieurs années.
En règle générale, les cartes qui composent une extension sont dévoilées progressivement dans les semaines précédant la sortie. Mais un utilisateur de Reddit a eu la surprise de trouver des cartes de la future extension dans un booster de la série 151.
Trois cartes de l'extension Aventures ensemble dévoilées avant l'heure
Dans une publication partagée sur la plateforme, l'utilisateur montre 3 cartes qui appartiendraient à la prochaine série
. Les cartes en question sont la Perle de Lilie, le Nigosier de Nabil et un Pashmilla.
Sur ces 3 cartes, il est possible de voir en bas à gauche un petit encart noir avec l'indication JTG En. Utilisé depuis la première extension du bloc Écarlate et Violet, ce code permet de savoir en un clin d'œil à quelle série appartient une carte. Le code est composé d'une abréviation du nom de l'extension en question ainsi que de la langue de la carte.
Received cards from "Journey Together" in a "151" booster pack!
byu/Hydrogen_2_Oxide inPokemonTCG
JTG fait référence à Journey ToGether (le nom anglais de la série Aventures ensemble) et En au fait qu'il s'agisse de cartes imprimées en anglais. La présence de cartes rattachées à Lilie et le portrait de Nabil sur la carte de Nigosier laissent peu de doutes quant à la présence de ces cartes dans la prochaine extension. Mais pour confirmer cette hypothèse, il faudra attendre la révélation des cartes de l'extension japonaise Battle Partners
, équivalent nippon de la prochaine sortie du TCG Pokémon.
Ce type d'erreur a de quoi surprendre la communauté et The Pokémon Company. Pourtant, plusieurs cas similaires ont déjà été reportés par le passé
. Dans ce cas particulier, une explication simple peut justifier cette interversion. En effet, les cartes en question proviennent de la version anglaise de l'extension 151. Aux États-Unis, la série a récemment eu droit à une nouvelle sortie sous la forme du coffret Blooming Waters
. Au sein des imprimeries, les deux séries peuvent avoir été imprimées simultanément.
De fait, quelques cartes prévues pour mars ont pu quitter de manière précipitée les entrepôts pour se glisser dans d'autres boosters. Si vous ouvrez des boosters 151 dans les prochaines semaines, ouvrez donc bien les yeux : une petite surprise se sera peut-être glissée dans votre paquet.
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