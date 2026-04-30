Pokémon TCG nous promet une Nuit Noire avec sa nouvelle extension

Chaos ascendant, l'extension axée sur Méga-Amphinobi EX n'est pas encore disponible. Mais le TCG Pokémon annonce déjà la série qui lui succédera et elle va faire souffler un vent de ténèbres.

Alors que les boosters d'Équilibre parfait sont encore disponibles dans les rayons, Pokémon TCG planifie déjà les sorties à venir. La prochaine en date, Chaos ascendant, devrait arriver chez les grandes enseignes, les boutiques spécialisées et les magasins de jouets dès le 22 mai prochain.

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Cependant, The Pokémon Company voit encore plus loin. Le 30 avril 2026, la firme a révélé le nom, le thème et les visuels de l'extension qui sera disponible après celle axée sur Amphinobi. Une chose est sûre : l'été sera sombre avec Méga-évolution : Nuit Noire.

Méga-Darkrai EX et Méga-Zeraora EX, rois de cette Nuit noire

Nuit Noire va marcher sur les traces de Chaos ascendant en mettant à l'honneur certaines des Méga-évolutions rencontrées dans Légendes Pokémon: Z-A et son DLC Méga-Dimension. Mais cette fois-ci, le jeu de cartes à collectionner a choisi de faire briller les Pokémon fabuleux. Plusieurs visuels de cartes ont été dévoilés pour l'occasion, dont celui de Méga-Darkrai EX.

Présent sur le Coffret Dresseur d'élite, la forme méga-évoluée du Pokémon Noirtotal partagera l'affiche avec Méga-Zeraora EX, Méga-Minotaupe EX et Méga-Lugulabre EX. Le type Ténèbres va donc briller dans cette nouvelle série (sans mauvais jeu de mots) qui comportera plus de 115 cartes.

Pour les plus impatients, les premiers visuels ont déjà été dévoilés et les collectionneurs auront le choix entre les boosters à l'unité, le Coffret Dresseur d'élite, le tri-pack contenant une carte promotionnelle d'Opermine et le bundle de 6 boosters.

Une extension ténébreuse du TCG Pokémon lancée en plein cœur de l'été

En plus des visuels, The Pokémon Company a révélé la date de sortie de cette extension très sombre. Méga-évolution : Nuit Noire sera disponible à partir du 17 juillet 2016. Toutefois, il sera possible de découvrir l'extension dès le 4 juillet prochain en participant aux tournois d'avant-première organisés près de chez vous. Alors, avez-vous hâte de découvrir cette nouvelle extension du TCG Pokémon ?