Pokémon TCG : Vous avez une chance sur 20 000 de trouver cette carte dans les boosters 30e anniversaire

La liste des cartes de l'extension 30e anniversaire du TCG Pokémon a récemment été dévoilée. Mais une surprise inattendue s'y cache et si vous souhaitez compléter le Master set, vous aurez besoin de beaucoup, BEAUCOUP de chance.

Même si elle a été victime de vols et d'ouvertures bien avant sa mise en vente officielle, l'extension 30e anniversaire de Pokémon TCG a su garder ses mystères jusqu'au dernier moment. Quelques cartes ont été dévoilées dans les différents trailers mis en ligne, notamment les cartes Futuristic Rares de Mew et Mewtwo.

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Mais le 9 septembre 2026, la révélation de la liste complète de la version japonaise de l'extension a permis de découvrir tout son contenu. Le set en question comprend 199 cartes, toutes holographiques au minimum. Cependant, au milieu des 30 Pikachu différents et des nombreuses Illustration rares convoitées, 3 cartes gardées secrètes jusqu'à maintenant ont fait sensation.

Le Mew RGB, une carte déclinée en 3 versions pour rendre hommage aux jeux d'origine

Depuis plusieurs mois, des images montrant une carte de Mew aux accents bleus et rouges avaient intrigué la communauté. Avec l'essor des fausses cartes et des créations originales, beaucoup ont pensé que la carte en question était fausse. Cependant, elle est bien réelle et les ouvertures des streamers concernés étaient donc vraies.

Surnommée « Mew RGB », la carte en question ne fait pas référence au modèle colorimétrique utilisé sur les écrans d'ordinateur. Son surnom est un clin d'œil aux versions Red, Green et Blue (Rouge, Verte et Bleue) marquant les débuts de la franchise Pokémon.

La carte Mew RBG est donc déclinée en trois versions différentes, toutes illustrées par YOSHIROTTEN et comprenant la mention RBG comme rareté de carte. La première est rouge avec un Mew aux reflets bleutés, la seconde est verte et le Pokémon arbore des teintes rouges. Tandis que la dernière est bleue avec un Mew verdoyant. Deux de ces trois versions ont d'ailleurs déjà été repérées en français.

Les 3 cartes les plus difficiles à obtenir de ce set du TCG Pokémon si les taux d'obtention annoncés sont vrais

Si elles sont un bel hommage aux origines de la franchise, ces trois cartes de Mew seraient parmi les cartes les plus difficiles à obtenir du set secret. Plusieurs experts se sont amusés à calculer le taux d'obtention des cartes de l'extension 30e anniversaire. Or, si leur pronostic est vrai, l'une des 3 cartes apparaitrait une fois tous les 20 000 boosters ouverts.

Sachant qu'il est impossible d'acheter des displays de cette extension, le chiffre donne déjà le vertige et suggère un prix de revente possiblement très élevé. Si vous souhaitez obtenir l'une de ces 3 versions, il vous faudra donc une sacrée dose de chance, aussi bien pour obtenir des produits du 30e anniversaire que pour espérer rencontrer ce Mew RGB.