Pokémon TCG : La première carte envoyée dans l'espace bientôt proposée aux enchères

Dans l'univers du TCG Pokémon, les cartes les plus rares sont les plus convoitées. Mais une carte unique va prochainement être proposée aux enchères et pour cause : elle est la première et la seule à ce jour à avoir été envoyée dans l'espace.
Chez les collectionneurs de cartes Pokémon, la rareté est un facteur précieux. Certains recherchent les cartes provenant des premières extension du TCG Pokémon
, tandis que d'autres sont en quête de celles ayant la meilleure gradation possible. Ces raisons font que certaines cartes très difficiles à obtenir, à l'image du Dracaufeu de l'extension Flammes fantasmagoriques, sont très prisées.
Cependant, une carte unique pourrait bien entrer dans l'histoire dans quelques semaines. En effet, il a été annoncé qu'un Reshiram EX BWR de l'extension Flamme Blanche
sera bientôt proposé lors d'une vente aux enchères exceptionnelle. Mais ce Reshiram monochrome a deux caractéristiques uniques : il est gradé Black Label, mais surtout il a volé pendant 3 heures dans l'espace
.
La première carte Pokémon envoyée dans l'espace pour prouver la solidité d'accessoires bien connus
Comptant parmi les cartes les plus difficiles à obtenir de l'extension Flamme Blanche
, le Reshiram monochrome est déjà une carte rare et prisée des collectionneurs. Mais dans le cadre d'une opération promotionnelle unique avec la marque Dragon Shield, un exemplaire Black Label gradé par Beckett a été sélectionné
. Pour rappel, le grade Black Label n'est attribué qu'aux cartes absolument parfaites et ayant obtenu une note de 10 dans toutes les sous-catégories de notation (coins, bords, surface et centrage).
Dragon Shield a voulu démontrer la solidité et la robustesse de ses protège-cartes en glissant ce Reshiram EX dans plusieurs protections. Puis la carte a été installée sur un support personnalisé décoré du logo des deux entreprises. Enfin, la carte a été envoyée à environ 36 kilomètres au-dessus de nos têtes
, dans la stratosphère.
Le Reshiram astronaute est ainsi resté dans l'espace pendant 3 heures, tout en étant confronté à une température de -70°C et à des vents violents
. Une fois revenu sur Terre, la carte a été gradée à nouveau et a conservé sa notre Black Label.
Participez dans quelques jours aux enchères pour remporter ce Reshiram astronaute
Si l'opération de communication de Dragon Shield est un succès, le Reshiram EX Black Label est aussi entré dans l'histoire en devenant la première carte Pokémon envoyée dans l'espace. De fait, elle suscite déjà l'intérêt des collectionneurs qui pourront l'ajouter à leur collection, à condition d'être le meilleur enchérisseur.
Beckett a annoncé que la carte en question sera proposée lors d'une vente aux enchères caritative organisée par Heritage Auctions
. La vente en question se tiendra du 12 au 19 novembre 2025
et les bénéfices de la vente du Reshiram astronaute seront reversés à l'association The Toy Foundation.
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