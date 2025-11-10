Pokémon TCG : La première carte envoyée dans l'espace bientôt proposée aux enchères



le 10 novembre 2025 à 17h03 Publié par Justine Manchuelle le 10 novembre 2025 à 17h03

Dans l'univers du TCG Pokémon, les cartes les plus rares sont les plus convoitées. Mais une carte unique va prochainement être proposée aux enchères et pour cause : elle est la première et la seule à ce jour à avoir été envoyée dans l'espace.