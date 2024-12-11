Pokémon TCG : La date de sortie et le nom de l'extension SV9 ont été révélés

Si la sortie début 2025 d'Évolutions prismatiques est attendue par la communauté, l'extension qui suivra est déjà connue et elle mettra à l'honneur un ancien type de carte.
L'année 2024 touche à sa fin, mais l'actualité de 2025 du jeu de cartes à collectionner Pokémon est déjà très chargée. En effet, dès le mois de janvier, la première vague de produits Évolutions prismatiques
va déferler sur les collections. Cependant, cette série particulièrement prisée est une série dite spéciale. À l'image de la très appréciée extension 151
, elle n'est pas considérée comme appartenant au set principal.
La dernière extension en date du set principal, Étincelles déferlantes ou EV8, est disponible en ligne et en magasins depuis le 8 novembre 2024. Cela signifie que les joueurs devront patienter quelques mois avant de voir EV9 envahir les rayons. Néanmoins, le thème, le nom et la date de sortie de cette nouvelle extension du set principal ont été révélés
. Cependant, les informations disponibles ne concernent que la version anglaise. Il faudra patienter encore un peu avant de connaître le nom français de cette série.
Les Pokémon de dresseurs, vedettes de l'extension EV9 du jeu de cartes Pokémon
Le set EV9 s'appellera en anglais Journey Together
(ou Voyager ensemble en français). Il proposera les cartes qui seront disponibles dans l'extension japonaise Battle Partners prévue pour le 24 janvier 2025 au Japon
. Cependant, l'extension devrait également inclure certaines cartes présentes dans deux decks préconstruits exclusifs à l'archipel. Si sa composition complète n'est pas encore connue, un détail marquant est à noter : le retour des Pokémon de dresseurs.
Ancienne mécanique du JCC Pokémon, elle était déjà utilisée en 2000 dans les extensions Gym Heroes et Gym Challenge, jamais sorties en France. En temps normal, les cartes présentent un Pokémon considéré comme sauvage ou appartenant au joueur. Mais sur ces cartes, le nom du Pokémon est accompagné de celui de son dresseur. Par exemple, dans Journey Together, vous pourrez combattre avec le Mélodelfe de Lillie, l'Angoliath de Rosemary ou encore le Reshiram de N.
D'ailleurs, les visuels de ces 3 cartes ont déjà été révélés lors de la cérémonie de clôture des Championnats du monde Pokémon 2024. Quant à la date de sortie, elle est prévue pour le 28 mars 2025, avec des phases d'avant-première organisées les 15 et 23 mars 2025.
Si elles ne sont pas encore confirmées pour l'Europe, ces dates sont généralement similaires en France. Il ne reste plus qu'à attendre le communiqué officiel de The Pokémon Company pour confirmer ces informations et découvrir le nom français d'EV9.
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