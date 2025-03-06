Pokémon TCG : La date de fin du bloc Écarlate et Violet déjà connue ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 06 mars 2025 à 18h33
Lancé après la sortie des jeux Pokémon Écarlate et Violet, le bloc éponyme du TCG Pokémon prendra fin prochainement, et ce alors qu'aucune nouvelle génération n'est annoncée.
Pokémon TCG : La date de fin du bloc Écarlate et Violet déjà connue ?
Chaque nouvelle génération de jeux Pokémon a droit à un bloc correspondant dans le JCC Pokémon. Le terme bloc désigne une série d'extensions liées à une génération ou à un jeu. Depuis la génération Noir et Blanc, chaque bloc du TCG Pokémon a systématiquement eu entre 11 et 12 extensions (hors séries annexes comme Zénith suprême, Évolutions prismatiques ou encore 151).

À l'heure où ces lignes sont rédigées, le TCG Pokémon se prépare à accueillir la 9e extension principale du bloc Écarlate et Violet : Aventures ensemble. D'ailleurs, la 10e extension a été partiellement révélée au Brésil suite à une erreur. Cependant, un communiqué partagé par The Pokémon Company indique que la fin de l'ère Écarlate et Violet dans le jeu de cartes surviendra avant la fin de l'année 2025. 

Le bloc Écarlate et Violet du TCG Pokémon remplacé par un bloc axé sur les Méga-évolutions ?

En analysant le calendrier des sorties des précédents blocs et si la règle des 12 extensions est respectée, l'ultime extension du bloc Écarlate et Violet pourrait sortir entre septembre et novembre 2025. Cependant, il n'est pas garanti que ce scénario se produise et que la série contienne moins d'extensions que ses aînées. En effet, lors du Pokémon Presents, The Pokémon Company a annoncé le retour des Méga-évolutions dans le JCC Pokémon. 

Miniature vidéo

Or, la mécanique sera également de retour dans le jeu Légendes Pokémon Z-A. Pour la première fois en 10 ans, un nouveau bloc va donc débuter sans accompagner le lancement d'une nouvelle génération. Néanmoins, ce choix peut sous-entendre que la 10e génération de jeux Pokémon proposera également des Méga-évolutions. Elle peut également signifier que plusieurs Méga-évolutions pourraient être ajoutées dans Légendes Pokémon Z-A, de la même manière que les Pokémon Paradoxes ou les raids Téracristal dans les jeux Écarlate et Violet. 

Dans tous les cas, 2025 marquera la fin du bloc Écarlate et Violet et les débuts du bloc Méga-Évolution. Préparez-vous donc à quitter la région de Paldea dans les mois qui viennent pour débuter une nouvelle ère de défis placée sous le signe des Méga-Pokémon.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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