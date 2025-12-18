Pokémon TCG : Héros Transcendants dévoile de nouvelles cartes, dont des Secrètes ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 18 décembre 2025 à 17h45
Alors qu'elle n'arrivera qu'en début d'année prochaine, la nouvelle extension du TCG Pokémon semble dévoiler une partie de ses surprises via des ouvertures en provenance du Japon.
Pokémon TCG : Héros Transcendants dévoile de nouvelles cartes, dont des Secrètes ?
Le 20 novembre 2025, The Pokémon Company présentait les visuels de la première extension de l'année 2026 du TCG Pokémon, Héros Transcendants. Similaire à des séries comme Évolutions Prismatiques, 151 ou encore le duo Foudre Noire & Flamme Blanche, Héros Transcendants sera une extension annexe dont le code est ME02.5. Elle ne sera pas proposée en display ou en boosters à l'unité, mais uniquement via des coffrets et des produits exclusifs. 

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The Pokémon Company a déjà révélé les visuels de certains de ces produits ainsi que les premières cartes de cette extension annexe du TCG Pokémon. Mais aujourd'hui, de nouvelles cartes ont été présentées via le site Pokébeach

Les Méga-Évolutions de Légendes Pokémon: Z-A en vedette dans la prochaine extension du TCG Pokémon

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Dans un premier temps, les cartes promotionnelles incluses dans les coffrets de 4 boosters ont été dévoilées. Trois modèles différents seront proposés aux collectionneurs, chacun d'entre eux mettant à l'honneur la Méga-évolution de chaque Starter disponible dans le jeu Légendes Pokémon: Z-A. Nous avons donc déjà un aperçu des cartes inédites de chaque coffret, représentant respectivement Méga-Méganium EX, Méga-Roitiflam Ex et Méga-Aligatueur EX.

Quelques jours après cette révélation, Pokébeach a mis en ligne les visuels de deux autres cartes promotionnelles, cette fois-ci proposées dans les duo packs de l'extension Héros Transcendants. Les Pokémon en question seront ceux de champions d'arène mythiques, avec entre autres le Dodoala d'Okuba et le Saquedeneu d'Erika.

Des cartes secrètes révélées en avance avec la sortie d'un produit japonais atypique ?

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Cependant, la vraie surprise vient directement du Japon. Le 19 décembre prochain, les joueurs et collectionneurs nippons pourront découvrir Starter Deck 100 Battle Collection.

Loin d'être une extension classique, ce set est constitué de 100 decks de 60 cartes différents. Chaque paquet contient l'un des 100 decks en question et la répartition est aléatoire. La plupart des cartes qui composent ces decks sont des réimpressions, mais certains incluent des cartes inédites qui seront présentes dans l'extension Héros Transcendants

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Or, certains chanceux ont pu ouvrir ces produits en avant-première. Les captures d'écran partagées suggèrent notamment la présence de plusieurs cartes secrètes qui captiveront tous les regards à la sortie de l'extension. Parmi les cartes dévoilées figurent un Pikachu, une version alternative du Saquedeneu d'Erika, une nouvelle version alternative du Mélofée de Lilie, un Méga-Dracaufeu Y doré ainsi que les versions alternatives des Méga-évolutions des Starters de Légendes Pokémon: Z-A. 

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Cependant, il s'agit de leaks et d'informations non officielles tant que The Pokémon Company n'a pas confirmé la liste complète des cartes présentes dans le set Héros Transcendants. Mais que pensez-vous de ces nouvelles cartes ? Allez-vous craquer ? Partagez votre avis dans les commentaires !
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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