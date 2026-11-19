The Pokémon Company vient de révéler le nom de la première extension officielle de 2027. Préparez-vous à faire parler les poings et à attraper certaines des Méga-évolutions inédites de Légendes Pokémon: Z-A.

Alors que les joueurs traquent toujours les boosters de l'extension 30e anniversaire et Règne Delta, Pokémon TCG pense déjà à 2027 et a dévoilé certains des premiers produits de l'année. Une boîte spéciale est prévue pour célébrer la Saint-Valentin, ainsi que le coffret du Pokémon Day 2027.

Si les coffrets plaisent aux plus jeunes, joueurs et collectionneurs avaient surtout hâte de découvrir la première extension de cette nouvelle année. Le 19 novembre 2026, The Pokémon Company a révélé le nom et les premiers visuels de cette nouvelle série, baptisée « Poings fluides ».

Combattez aux côtés de Méga-Lucario Z, Méga-Absol Z et bien d'autres

Les plus anciens peuvent voir dans ce nom un clin d'œil à Poings furieux, l'extension du bloc XY sortie en août 2014 qui mettait en avant les Pokémon de type Combat. Mais ce n'est pas le seul hommage fait à cette ancienne série. Dans Poings furieux, Lucario était en vedette. Il est de retour dans Poings fluides et c'est sa toute nouvelle Méga-évolution, Méga-Lucario Z, qui va faire craquer joueurs et collectionneurs.

Plusieurs cartes à son effigie sont prévues, mais il est aussi présent sur le Coffret Dresseur d'élite, sur le pack d'avant-première ainsi que sur l'un des 4 boosters de l'extension. Les autres visuels mettent en avant Méga-Carchacroc Z, Méga-Absol Z et Méga-Floréclat. Vous l'aurez compris, l'extension fait la part belle aux nouvelles formes vues dans Méga-Dimension, le DLC de Pokémon Legends: Z-A.

La prochaine extension du TCG Pokémon disponible en février prochain avec un changement notable

Il s'agit des seuls visuels révélés pour le moment, mais il y a de grandes chances de voir d'autres produits être révélés dans les prochaines semaines comme un Tri-pack ou encore un lot de 6 boosters. Le communiqué de presse officiel précise toutefois que les plus curieux pourront découvrir l'extension en avant-première à partir du 23 janvier 2027 dans les magasins proposant des tournois dédiés.

Pour les autres, l'extension Poings fluides du TCG Pokémon sera disponible dès le 6 février 2027 dans les grandes enseignes, les magasins de jouets et les boutiques spécialisées. Précisons que le 6 février tombe un samedi et qu'à partir de Poings fluides, chaque nouvelle série du jeu de cartes sera lancée un samedi.