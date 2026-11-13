Pokémon TCG : Le premier coffret de 2027 se dévoile

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 13 novembre 2026 à 17h01
L'année 2026 n'est pas encore terminée, mais le TCG Pokémon pense déjà à 2027. Le premier coffret de cette nouvelle année a été dévoilé et il s'agit d'un produit spécial pour commémorer le Pokémon Day.
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Pokémon TCG : Le premier coffret de 2027 se dévoile

Entre la suite de la collection 30e anniversaire et l'arrivée de Règne Delta, le début du mois de novembre a été chargé pour les amateurs de Pokémon TCG. Si certains inscrivent les coffrets et produits de cette fin d'année sur leur liste de cadeaux, The Pokémon Company pense déjà au futur. Le 12 novembre 2026, le tout premier coffret de l'année 2027 a été dévoilé aux États-Unis. 

Un produit célébrant une tradition du TCG Pokémon

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Il ne s'agit pas du premier produit de 2027 révélé, car cet honneur a été réservé à la Valentine's Box, un coffret de mini-boosters de 3 cartes pensé pour célébrer l'amour. Mais les visuels du premier coffret majeur de l'année à venir ont été partagés sur le site d'informations Pokébeach. D'ailleurs, il est bien connu de la communauté : il s'agit du coffret Pokémon Day 2027

Proposé quelques semaines avant l'événement officiel, ce coffret comprend généralement une carte promotionnelle à l'effigie de Pikachu, une Poké pièce commémorative ainsi que 3 boosters. Sur les visuels partagés en ligne, nous pouvons voir que la carte promotionnelle de Pikachu sera une réédition de celle disponible dans l'extension Héros transcendants, mais décorée du tampon Pokémon Day 2027. 

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Quant aux boosters, les visuels suggèrent que le coffret contiendrait 2 paquets de l'extension Règne Delta et un tiré de l'extension Nuit noire. Mais le contenu peut être différent de celui des visuels proposés. 

Quand sera-t-il disponible en France ?

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Ce petit coffret qui plaît beaucoup aux collectionneurs et aux enfants arrivera dans les rayons le 29 janvier 2027. Cependant, cette date ne concerne que les États-Unis pour le moment. Il pourrait être lancé simultanément en France ou avec quelques semaines de décalage afin de se rapprocher de la date du Pokémon Day. Pour l'heure, The Pokémon Company France n'a pas encore donné d'informations à ce sujet.

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Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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