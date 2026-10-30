Pokémon TCG présente un coffret aux couleurs de Méga-Rayquaza EX

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 30 octobre 2026 à 14h53
Le roi du Pilier céleste compte bien imposer sa présence dans le TCG Pokémon. Après Règne Delta, ce dernier aura droit à un nouveau coffret qui pourrait affoler les collectionneurs.
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Pokémon TCG présente un coffret aux couleurs de Méga-Rayquaza EX

Alors que la sortie de Règne Delta approche à grands pas, les amateurs de Pokémon TCG ont eu une mauvaise surprise. En effet, des leaks américains de la liste des cartes montraient que le Méga-Rayquaza EX Full art était absent de l'extension. Sachant que Rayquaza est la vedette de cette série, une telle décision a choqué la communauté.

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Rapidement, certains ont évoqué la possibilité de voir la carte être proposée dans un coffret spécial. Le 29 octobre 2026, The Pokémon Company a donné la réponse en dévoilant officiellement le coffret Collection Tournoi Premium - Méga-Rayquaza EX.

Méga-Rayquaza EX envahit la collection Tournoi Premium du TCG Pokémon

coffret-mega-rayquaza-visuel

Si vous êtes un habitué du TCG papier, les produits Collection Tournoi vous sont familiers. La gamme, reconnaissable à sa forme rappelant celle d'une brique de lait, a été lancée en août 2021. Ce produit comprend plusieurs boosters, une carte promotionnelle, une carte en lien avec le thème du coffret et des accessoires de jeu comme des protège-cartes ou un étui à deck. 

Par le passé, la gamme Collection Tournoi mettait toujours en avant un dresseur emblématique des jeux Pokémon, qu'il s'agisse de Lilie, de Rosemary, de Cyrus ou de Mashynn. Mais ce coffret Collection Tournoi Premium, le premier présenté dans un cube, est à l'effigie de Rayquaza et de sa méga-évolution. Le contenu complet du coffret a été dévoilé ainsi que sa fenêtre de sortie et il les joueurs pourraient bien se ruer sur lui à sa sortie.

Tout le nécessaire pour jouer et protéger son deck 

coffret-mega-rayquaza-contenu

Le premier est la carte promotionnelle de Méga-Rayquaza EX Full art, visible sur le packaging du coffret aux accents dorés. Mais ce ne sera pas la seule carte disponible dans le coffret. Les joueurs et collectionneurs pourront également obtenir 5 autres cartes supplémentaires : Confiance d'Amaryllis, Lanterne Aventure, Chapeau Méga‑Rayquaza (toutes 3 disponibles en versions promo brillantes) et les deux cartes stade Sommet légendaire.

Le coffret comprend aussi une pièce, un étui pour deck, des protèges-cartes Dragon Shield ainsi que 8 boosters des extensions Règne Delta et Nuit noire. Le prix du coffret n'a pas encore été dévoilé, mais ce dernier sera disponible au printemps 2027.

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Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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