Pokémon TCG : L'extension Méga-Évolution a une date de sortie et elle arrive très bientôt

Après le bloc Écarlate et Violet, le TCG Pokémon se prépare à débuter une nouvelle ère de jeu avec l'extension Méga-Évolution. Dresseurs et collectionneurs, sachez que la rentrée sera placée sous le signe des Pokémon Méga-évolués.
Si vous appréciez les jeux vidéo et le TCG Pokémon
, vous savez que les extensions du jeu de cartes correspondent aux créatures et aux mécaniques à l'honneur dans le jeu vidéo du moment. Avec la sortie de Légendes Pokémon: Z-A
prévue pour le 16 octobre 2025, le jeu de cartes papier va mettre à l'honneur une mécanique populaire qui va faire son grand retour : les Méga-Évolutions.
En juin 2025, The Pokémon Company confirmait que l'extension qui arriverait dans nos magasins après Foudre Noire et Flamme Blanche
serait bien Méga-Évolution. Mais le 10 juillet, la maison-mère de Pikachu et ses amis a dévoilé la date de sortie officielle de cette nouvelle extension.
Une rentrée riche en Méga-Évolutions dans le TCG Pokémon
C'est à partir du 26 septembre 2025
que les joueurs pourront découvrir les toutes nouvelles cartes de la série Méga-Évolution. Sur le site officiel du JCC papier, The Pokémon Company révèle que cette nouvelle extension qui lance le bloc éponyme contiendra plus de 180 cartes dont une dizaine de Pokémon EX Méga-Évolution
. Certaines des premières cartes de la série ont d'ailleurs déjà été dévoilées
, comme Méga-Florizarre EX ou Méga-Latias EX.
Du côté des cartes secrètes, cette extension proposera plus de 50 Pokémon et cartes Dresseur avec des illustrations spéciales. Au Japon, plusieurs de ces cartes parmi les plus convoitées ont déjà été dévoilées comme Riolu et Alakazam. Mais plus encore que les cartes, les visuels des produits proposés ont été dévoilés. Si vous appréciez Lucario et Gardevoir, vous allez être comblés.
Des Coffrets Dresseur d'élite à l'effigie de deux Pokémon très appréciés des joueurs
Les 4 visuels utilisés pour décorer les boosters de l'extension Méga-Évolution représenteront Méga-Florizarre, Méga-Kangourex, Méga-Gardevoir et Méga-Lucario
. Mais ces deux Pokémon seront également présents sur les portfolios ainsi que sur les Coffrets Dresseur d'élite, les fameuses ETB tant recherchées par les collectionneurs.
Car comme pour Foudre Noire et Flamme Blanche, Méga-Évolution proposera deux ETB différentes aux accents dorés
. D'autres produits complèteront la liste, notamment des tripacks, mais ceux-ci seront présentés dans les prochaines semaines. Pour l'heure, rendez-vous donc dès le 26 septembre prochain pour ajouter les Méga-Évolutions à vos decks et à vos classeurs !
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