Pokémon TCG : Cette scène culte va recevoir une surprise très spéciale pour les 30 ans de la licence

Avis aux dresseurs vétérans et aux amateurs du TCG Pokémon ! Une nouveauté vient d'être dévoilée pour le 30e anniversaire du jeu et elle risque d'en faire craquer plus d'un en jouant la carte de la nostalgie.
Dans quelques jours à peine, Pokémon va souffler ses 30 bougies. Pour l'occasion, 2026 est une année très riche pour la franchise aux petits monstres avec de nombreuses collaborations déjà confirmées, l'arrivée possible d'une nouvelle génération de jeux et l'inauguration du Poképark Kanto au Japon. Le Pokémon TCG prendra également part aux célébrations avec des produits exclusifs
floqués du sigle des 30 ans. Plusieurs d'entre eux ont été confirmés, comme le coffret Journée Pokémon 2026 qui est déjà disponible ou encore la collection Illustration Premiers Partenaires. Le possible retour de la série Célébrations
a aussi été évoqué.
Lors des championnats internationaux d'Europe qui se sont déroulés à Londres du 13 au 15 février, un nouveau produit anniversaire a été dévoilé au public
. Il devrait d'ailleurs éveiller une petite flamme de nostalgie chez les joueurs vétérans.
Un hommage rendu à la première cinématique des jeux dans une collection d'accessoires pour le TCG Pokémon
Si vous avez joué à la version Rouge, aux remakes Rouge Feu et Vert Feuille ou que vous avez regardé la première saison du dessin animé, il s'agit du tout premier combat Pokémon auquel vous avez assisté. Première cinématique de ces 3 jeux, la séquence montre un Ectoplasma et un Nidorino se faisant face
.
Devenue culte pour la première génération de dresseurs Pokémon, cette scène mythique va être déclinée dans une élégante collection d'accessoires pour le TCG Pokémon.
Proposée dans des tons noirs et dorés, la gamme inclut un tapis de jeu, des protèges-cartes, une boîte permettant de transporter deux decks et même une casquette exclusive
. Ce beau clin d'œil au titre originel devrait enchanter les joueurs vétérans mais également les admirateurs de ces deux Pokémon.
D'autres goodies dorés prévus pour cet anniversaire
En complément, les visiteurs présents lors des championnats internationaux d'Europe ont pu découvrir d'autres goodies exclusifs pour les 30 ans de la franchise. Cela inclut notamment un pin's doré représentant la scène de combat emblématique ainsi qu'une peluche de Pikachu tenant une Poké Ball
sur laquelle est inscrite la mention « 30 th ».
Cependant, nous ne savons pas encore quand ces produits seront commercialisés, s'ils seront disponibles en France ou non
. Mais à l'approche de la date anniversaire, ces informations devraient être révélées dans peu de temps…
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