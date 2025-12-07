Pokémon : nos meilleures idées cadeaux à offrir pour Noël 2025

La saison des fêtes est idéale pour gâter les petits et grands dresseurs. Si le Père Noël est en manque d'inspiration, découvrez quelques idées cadeaux qui combleront les passionnés du TCG Pokémon, des jeux vidéo et des petits monstres les plus connus au monde.
Tout le nécessaire pour protéger ses cartes
Un classeur avec des feuillets ou un portfolio pour les dresseurs en herbe
Présent chez tous les amateurs du TCG Pokémon, le classeur/portfolio est l'accessoire parfait pour débuter sa collection et protéger ses cartes les plus rares.
Décliné dans plusieurs tailles différentes, il peut être décoré à l'effigie de Pokémon populaires comme Pikachu, Salamèche, Gardevoir... Pour ajouter plus de cartes à sa guise, le classeur à anneaux est également une option appréciée car vous pouvez ajouter des feuilles en un instant.
- Où les trouver : en magasins de jouets et dans les boutiques spécialisées
- Prix : à partir de 13,99 euros
Des protège-cartes et une boîte pour transporter les decks
Pour celles et ceux qui aiment défier leurs amis ou participer à des tournois, le transport et la protection des decks est un sujet très sérieux. Les protège-cartes et les boîtes dédiées permettent d'amener une touche personnelle à leurs jeux préférés tout en garantissant une protection optimale
. Unies ou aux couleurs de leurs Pokémon préférés, les options ne manquent pas pour gâter les champions.
- Où les trouver : dans les boutiques indépendantes, les enseignes spécialisées et les magasins de jouets
- Prix : à partir de 4,99 euros
Des cadeaux pour augmenter sa collection et apprendre à jouer au TCG Pokémon
Le booster Pokémon, un petit extra à glisser dans les souliers
Pour une idée cadeau à petit prix ou pour une surprise de dernière minute, le booster Pokémon est l'option idéale. Ce paquet contenant 10 cartes et au minimum une carte rare holographique
est parfait pour débuter ou étoffer la collection des petits et des grands. Les extensions disponibles varient en fonction des enseignes mais la plus récente, Flammes Fantasmagoriques et son incroyable Dracaufeu
, est accessible partout.
- Où le trouver : Grandes enseignes, bureaux de tabac, boutiques spécialisées, magasins de jouets...
- Prix : environ 6,99 euros
Des coffrets pour des ouvertures riches en surprises
Contenant entre 3 et 8 (voire 11 ou 15 boosters pour les plus grands modèles)
, le coffret Pokémon est le cadeau parfait pour les collectionneurs du TCG Pokémon. Chaque coffret inclut des paquets de cartes aléatoires, mais aussi des cartes promotionnelles brillantes, une pièce métallique, une figurine et parfois une boite de rangement.
Chaque enseigne propose son coffret thématique de Noël, permettant de tous les attraper au pied du sapin ! De quoi combler petits et grands à tous les prix, notamment avec les coffrets collectors à l'effigie de Sulfura et de Dracaufeu.
- Où les trouver : Amazon, FNAC, grandes surfaces, enseignes spécialisées, magasins de jouets
- Prix : à partir de 19,99 euros pour le coffret Pokéball 2025
Le coffret Académie de Combat, idéal pour apprendre les règles du TCG Pokémon
Accessible aux enfants dès l'âge de 6 ans, Académie de Combat est un kit d'initiation
qui permet aux plus jeunes de découvrir les règles du TCG Pokémon
et de réaliser leurs premiers combats. La boîte inclut des guides avec des explications claires pour les plus jeunes, un tapis de jeu ainsi que 3 decks de 60 cartes prêts à jouer contenant chacune une carte EX
brillante, très appréciées des enfants.
- Où le trouver : Amazon, King Jouet, Smyths Toys, Leclerc, Auchan, FNAC, Carrefour
- Prix : 23,99 euros
Légendes Pokémon Z-A : le jeu vidéo à glisser sous le sapin des passionnés de Pokémon
Spin-off de la saga principale, Légendes Pokémon: Z-A
est le jeu vidéo de la franchise pour cette année 2025. Voyagez dans la magnifique cité d'Illumis et percez tous ses secrets
aux côtés de Kaiminus, de Gruikui ou de Germignon. Participez à un tournoi nocturne unique pour devenir le meilleur dresseur de la ville et utilisez la puissance de la Méga-Évolution pour remporter tous les duels.
Si vos proches possèdent déjà le titre, vous pouvez prolonger leur aventure dans la cité d'Illumis en leur offrant le DLC Méga-Dimension
. Jouable à partir du 10 décembre 2025, il permettra aux petits et aux grands dresseurs d'explorer une nouvelle zone mystérieuse et de capturer de nouveaux Pokémon.Disponible sur Nintendo Switch et sur Nintendo Switch 2
Des idées déco Pokémon à construire et à câliner
Les Pokémon à construire
Combinant activité manuelle et objet de décoration
pour une chambre ou une salle de jeu, les jouets Pokémon à construire vont combler les amateurs de construction, les minutieux et les amateurs de petites briques. Si les sets officiels LEGO Pokémon ne seront disponibles que dans quelques semaines, plusieurs gammes proposées à tous les prix mettent à l'honneur les Starters, les Pokémon légendaires, les Évolitions...
Vous avez le choix entre les Nanoblocks
(de petites figurines en briques venues tout droit du Japon), la gamme 4D Build
proposant des puzzles en relief, les sets MEGA Blocks
et leurs figurines en mouvement ou encore la collection MEGA Pixel
pour créer une sculpture semblant sortie des premiers jeux Pokémon.
- Où les trouver : en grandes surfaces, dans les magasins de jouets et en ligne
- Prix : entre 15 et 75 euros (prix moyen)
Une figurine Funko POP de leurs Pokémon préférés
Sur un bureau, dans une bibliothèque ou sur une étagère, les figurines Funko Pop mettent à l'honneur toutes les licences vedettes de la Pop Culture. Alternative idéale pour une idée cadeau à petit prix, il existe à l'heure actuelle plus de 150 créatures différentes (variantes comprises)
. Deux options sont disponibles : les versions classiques et les versions géantes « Jumbo » qui concernent certaines créatures comme Mew, Mimiqui, Noctali, Dracaufeu ou les Chiens légendaires.
Où les trouver : en ligne, en grandes surfaces, dans les enseignes spécialisées et les magasins de jouets
Prix : entre 16,99 euros et 38 euros
Des peluches
En version classique ou endormie, les Pokémon en peluche sont les compagnons parfaits pour des aventures pleines de douceur et de beaux rêves. Le plus dur sera de choisir entre les coussins tout doux, les Squishmallows et leurs formes toutes rondes ou les modèles géants.
Où les trouver : en ligne, en grandes surfaces, dans les enseignes spécialisées et les magasins de jouets
Prix : à partir de 10,99 euros
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