Pokémon Pokopia va accueillir Jirachi pour une durée limitée

Dans les cieux étoilés de Pokémon Pokopia, un souhait se prépare à vous rendre visite. Le titre vous propose dans le cadre d'un événement temporaire de devenir ami avec l'adorable Jirachi.

De manière occasionnelle, Pokémon Pokopia propose à ses joueurs des événements temporaires axés autour d'un thème. S'il est difficile de savoir quand ils arrivent en jeu, il semble que chaque saison est marquée par la visite de nouveaux Pokémon dans votre ville. Au printemps dernier, Granivol et ses évolutions se sont invités avec une collection d'objets sur le thème du pique-nique.

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Pour célébrer l'arrivée toute proche de l'été (même si la chaleur et le soleil sont déjà présents), Pokémon vient d'annoncer sur son compte X le thème et la créature vedette du prochain événement. Préparez-vous à faire un vœu et à une rencontre pleine de douceur.

Une nuée d'étoiles pour souhaiter la bienvenue à Jirachi dans Pokémon Pocket

Baptisé « Les vœux de Jirachi », cet événement sera centré autour du Pokémon Souhait. Ce dernier se promènera dans votre ville et vous pourrez devenir ami avec lui. Pour célébrer la venue de ce Pokémon fabuleux, le toit du centre Pokémon sera décoré d'étoiles multicolores. D'ailleurs, les étoiles pourront aussi s'inviter dans votre intérieur.

Pendant toute la durée de l'événement, Métamorph pourra récolter des papiers à vœux scintillants. Il s'agit d'une monnaie unique et exclusive à ce petit festival étoilé. Une fois cette monnaie amassée en quantité suffisante, vous pourrez l'échanger contre une collection d'objets aux teintes douces pour entièrement redécorer votre foyer.

Obtenez des objets cosmétiques uniques pendant cet événement temporaire

Étant le Pokémon des rêves, les objets de Jirachi seront parfaits dans une chambre. Sur l'une des images partagées sur X, les joueurs peuvent déjà apercevoir une table de chevet en forme de nuage, une petite lampe, une armoire, un lit reprenant les couleurs de Jirachi, un tapis de sol en forme d'étoile et plus encore.

L'événement « Les vœux de Jirachi » débutera dès le 23 juin 2026 dans Pokémon Pokopia, mais sa date de fin n'a pas encore été dévoilée. Rappelons que le titre mêlant exploration, construction et simulation de vie est une exclusivité de la Nintendo Switch 2 désormais proposée dans un pack spécial incluant la console.