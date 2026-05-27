Pokémon Pokopia bientôt proposé en bundle avec la Nintendo Switch 2

Si vous ne possédez pas encore la Nintendo Switch 2 et que vous voulez jouer à Pokémon Pokopia, un bundle sera disponible dans quelques jours pour vous combler.

Les bundles proposant la Nintendo Switch 2 avec l'un de ses titres exclusifs sont encore assez peu nombreux. Ces packs sont pourtant appréciés des familles car ils permettent de jouer immédiatement à un titre convivial et coloré.

Le premier bundle de ce genre est arrivé au lancement de la console avec Mario Kart World. Mais face au succès de Pokémon Pokopia, Nintendo Europe a décidé de proposer un nouveau pack pour les amateurs de petits monstres.

Un bundle Pokémon Pokopia proposé juste avant les vacances d'été

C'est l'insider billbil-kun qui a partagé la nouvelle sur Dealabs via une publication présentant les caractéristiques de ce nouveau pack. Il contiendra la console Nintendo Switch 2 ainsi qu'un code de téléchargement pour installer Pokémon Pokopia. Comme pour le pack Mario Kart World, ce dernier se distinguera des autres par la présence de Métamorph dans le coin inférieur droit de la boîte.

Notons que le bundle en question est déjà proposé en Australie et en Nouvelle-Zélande depuis plusieurs semaines. Mais il sera disponible en Europe à partir du 1er juin 2026. D'ailleurs, il est recommandé de craquer pour ce pack si vous voulez jouer au meilleur prix.

Un pack qui verra son prix augmenter dans quelques semaines

En effet, Nintendo a annoncé il y a quelques temps que le prix de ses consoles augmentera à partir du 1er septembre 2026. Avant cette date, le bundle Pokémon Pokopia sera proposé à 509 euros, prix public conseillé. Toutefois, certains revendeurs pourront le proposer à des tarifs plus bas.

Mais dès le mois de septembre, le prix de ce bundle augmentera. Alors si vous voulez faire plaisir au meilleur prix et découvrir l'épopée de Métamorph, profitez de cette opportunité.

À lire également Le prix de la Nintendo Switch 2 va augmenter dans quelques mois

Rappelons pour conclure que Pokémon Pokopia propose un gameplay différent des autres jeux de la franchise, mêlant construction et simulation de vie. Le titre est une exclusivité de la Nintendo Switch 2 qui a été pendant plusieurs semaines le jeu le mieux noté de 2026.