Pokémon Pokopia accueille son premier événement à durée limitée dans quelques jours

Il n'est disponible que depuis quelques heures à peine, mais Pokémon Pokopia annonce déjà la tenue d'un premier événement à durée limitée. Pour en profiter, vous devrez toutefois avoir atteint un certain objectif.
L'attente est enfin terminée pour les amateurs d'expériences cosy et d'entraide avec les Pokémon. Depuis le 5 mars 2026, Pokémon Pokopia
est officiellement disponible sur Nintendo Switch 2. S'il a déjà conquis le cœur des passionnés de simulation de vie, le nouveau spin-off de la franchise aux petits monstres est acclamé par la presse
. D'ailleurs, vous pouvez retrouver notre test complet et notre avis sur ce titre tout doux juste en dessous.
Mais alors que les joueurs font leurs premiers pas dans la peau de Métamorph, le titre les invite déjà à participer à un premier événement temporaire.
À l'approche du printemps, ce dernier fait la part belle aux pique-niques dans l'herbe et à un trio de Pokémon pissenlits.
Granivol, Floravol et Cotovol en visite sur votre petit coin de paradis dans Pokémon Pokopia
Pour célébrer le retour des beaux jours, l'événement « Des aigrettes pour Granivol »
débutera le 9 mars 2026 à partir de 21h, heure française. Lors de ce dernier, vous pourrez rencontrer Granivol et vous lier d'amitié avec lui. Pendant que vous profiterez du Pokémon pissenlit, des aigrettes pourront apparaître sur votre île. Vous devrez les collecter pour les échanger contre des objets thématiques qui sentent bon les repas au soleil sur l'herbe.
Si la liste officielle n'a pas encore été dévoilée, les images promotionnelles suggèrent qu'un tapis, un panier repas, des boissons, un sac à dos ou des guirlandes fleuries pourront être obtenus de cette manière. Mais ces objets printaniers ne serviront pas uniquement à décorer votre coin de paradis.
Une condition requise pour débloquer l'accès à cet événement temporaire
En effet, placer ces objets permet de créer des habitats inédits, qui attireront deux autres Pokémon
: Floravol et Cotovol. Comme Granivol, vous pourrez alors les rencontrer et les inviter à rester à vos côtés. Il s'agit d'une occasion unique à ne pas manquer car, à l'heure actuelle, il s'agit de la seule manière d'attirer le trio de Pokémon Pissenlit sur votre île.
Mais pour en profiter, les joueurs intéressés devront impérativement avoir reconstruit le Centre Pokémon.
Il est également précisé que l'événement « Des aigrettes pour Granivol » ne sera pas disponible sur les Îles-Nuages. Alors concentrez tous vos efforts sur le Centre Pokémon afin d'accueillir comme il se doit le trio de deuxième génération et de profiter de l'événement.
Ce dernier sera disponible dès le 9 mars dans la soirée et restera actif jusqu'au 24 mars à 20h59
, heure française.
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