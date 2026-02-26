Pokémon Pokopia : Comment le prétélécharger sur Nintendo Switch 2 ?

Si vous désirez lancer Pokémon Pokopia dès sa sortie, voici comment le prétélécharger sur votre Nintendo Switch 2, afin de gagner du temps.

Comment prétélécharger Pokémon Pokopia sur Nintendo Switch 2 ?

Le prétéléchargement de Pokémon Pokopia est désormais disponible









La marche à suivre pour prétélécharger Pokémon Pokopia

Connectez-vous à votre compte Nintendo depuis votre Nintendo Switch 2, si ce n'est pas déjà le cas.

Allez dans le Nintendo eShop depuis votre console.

Précommandez Pokémon Pokopia sur le Nintendo eShop, si vous ne l'avez pas déjà fait.

Une fois votre achat validé, revenez au menu Home de votre console.

Normalement, le prétéléchargement de Pokémon Pokopia se lancera automatiquement.

Nintendo Switch 2

Édition Standard → 63,99 € au lieu de 70 €, soit 9 % de réduction.



Le jeu de simulation de Nintendo,, est sur le point de se rendre disponible sur Switch 2. Il ne reste, effectivement, plus que quelques jours à patienter (au moment où nous écrivons ces lignes), avant de pouvoir se plonger dans cette nouvelle aventure. Toutefois, en attendant, sachez qu'Selon les dernières informations connues,. Une nouvelle qui devrait ravir la communauté, car cette fonctionnalité permet de gagner du temps et être prêt pour le lancement. Remarquons, cependant, quesera seulement jouable à sa date de sortie, qui est fixée au 5 mars 2026.Comme dit précédemment,. Voici, ainsi,Maintenant que vous avez, il ne vous reste plus qu'à attendre son lancement, qui se fera le 5 mars prochain. D'après les informations partagées,demande d'avoir 10 Go d'espace disque disponible sur sa console. Si vous n'avez pas assez de place, il vous faudra supprimer certains jeux pour pouvoirRappelons, en guise de conclusion, quearrive le 5 mars 2026 en exclusivité sur Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose, d'ailleurs, à moindre coût :