Pokémon Pokopia : Comment le prétélécharger sur Nintendo Switch 2 ?

Si vous désirez lancer Pokémon Pokopia dès sa sortie, voici comment le prétélécharger sur votre Nintendo Switch 2, afin de gagner du temps.
Le jeu de simulation de Nintendo, Pokémon Pokopia
, est sur le point de se rendre disponible sur Switch 2. Il ne reste, effectivement, plus que quelques jours à patienter (au moment où nous écrivons ces lignes), avant de pouvoir se plonger dans cette nouvelle aventure. Toutefois, en attendant, sachez qu'il est possible de prétélécharger Pokemon Pokopia sur votre Nintendo Switch 2, et nous vous expliquons, d'ailleurs, comment faire
.
Comment prétélécharger Pokémon Pokopia sur Nintendo Switch 2 ?
Le prétéléchargement de Pokémon Pokopia est désormais disponible
Selon les dernières informations connues, toutes les joueurs et les joueuses qui ont précommandé Pokémon Pokopia sur le Nintendo eShop, et donc en version digitale/numérique, peuvent dès à présent prétélécharger le titre
. Une nouvelle qui devrait ravir la communauté, car cette fonctionnalité permet de gagner du temps et être prêt pour le lancement. Remarquons, cependant, que Pokémon Pokopia
sera seulement jouable à sa date de sortie, qui est fixée au 5 mars 2026.
La marche à suivre pour prétélécharger Pokémon Pokopia
Comme dit précédemment, le prétéléchargement de Pokémon Pokopia est disponible pour toutes celles et ceux ayant précommandé le titre sur le Nintendo eShop
. Voici, ainsi, comment prétélécharger Pokémon Pokopia sur Switch 2
:
- Connectez-vous à votre compte Nintendo depuis votre Nintendo Switch 2, si ce n'est pas déjà le cas.
- Allez dans le Nintendo eShop depuis votre console.
- Précommandez Pokémon Pokopia sur le Nintendo eShop, si vous ne l'avez pas déjà fait.
- Une fois votre achat validé, revenez au menu Home de votre console.
- Normalement, le prétéléchargement de Pokémon Pokopia se lancera automatiquement.
Maintenant que vous avez prétéléchargé Pokémon Pokopia sur votre Switch 2
, il ne vous reste plus qu'à attendre son lancement, qui se fera le 5 mars prochain. D'après les informations partagées, Pokémon Pokopia
demande d'avoir 10 Go d'espace disque disponible sur sa console. Si vous n'avez pas assez de place, il vous faudra supprimer certains jeux pour pouvoir prétélécharger Pokémon Pokopia
.
Rappelons, en guise de conclusion, que Pokémon Pokopia
arrive le 5 mars 2026 en exclusivité sur Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose, d'ailleurs, à moindre coût :
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- Édition Standard → 63,99 € au lieu de 70 €, soit 9 % de réduction.
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