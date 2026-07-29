Pokémon Pokopia : Quel est le prix du Pass d'extension ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 29 juillet 2026 à 16h46
Certains joueurs et joueuses se demandent quel est le prix du Pass d'extension de Pokémon Pokopia. Nous vous donnons la réponse, avec des informations complémentaires.
Pokémon Pokopia : Quel est le prix du Pass d'extension ?

Annoncé pour la toute première fois au cours du mois de juin 2026, Pokémon Pokopia a, comme vous le savez probablement déjà, le droit à un Pass d'extension, qui permettra aux joueurs et aux joueuses de découvrir divers nouveaux contenus. Pour autant, et comme vous vous en doutez, il s'agit d'un contenu additionnel payant.

D'ailleurs, certaines personnes au sein de la communauté se questionnent à propos du prix du Pass d'extension de Pokémon Pokopia. Nous vous le partageons, ainsi que des détails supplémentaires, dans ce qui suit.

Quel est le prix du Pass d'extension de Pokémon Pokopia ?

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D'après les informations disponibles sur la page Nintendo eShop du titre, et plus précisément dans l'onglet « DLC », le Pass d'extension de Pokémon Pokopia est au prix de 34,99 €. Celles et ceux qui l'achèteront obtiendront, d'ailleurs, la recette du motif Métamorph à gogo. Les joueurs et les joueuses qui se procureront le Pass d'extension de Pokémon Pokopia avant le 31 août 2026 recevront un code pour 30 lingots de Poké Métal rare.

Miniature vidéo

Que contient le Pass d'extension de Pokémon Pokopia ?

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Le Pass d'extension de Pokémon Pokopia est constitué de trois vagues de contenus. Ainsi, les joueurs et les joueuses pourront découvrir la partie 1, intitulée « Fonds-Bulleux », le 5 août 2026. Par la suite, et plus précisément à la fin de cette année 2026, la partie 2 se rendra disponible. Pour finir, les développeurs ont prévu de sortir la partie 3 du Pass d'extension de Pokémon Pokopia en 2027. 

  • Partie 1 du Pass d'extension de Pokémon Pokopia : Fonds-Bulleux
    • Date → Le 5 août 2026
    • Ajout(s) → Une ville sous-marine, avec de nouveaux Pokémon, de nouveaux meubles et des tenues inédites.
  • Partie 2 du Pass d'extension de Pokémon Pokopia
    • Fenêtre de sortie → Fin 2026
    • Ajout(s) → Pas de nouvelle ville, mais de nouvelles fonctionnalités.
  • Partie 3 du Pass d'extension de Pokémon Pokopia
    • Fenêtre de sortie → 2027
    • Ajout(s) → Pas d'informations, à ce jour.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Pokémon Pokopia, qui est sorti le 5 mars 2026, est disponible sur la dernière console de Nintendo, la Switch 2.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

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