Pokémon Pokopia partage la date de lancement de la partie 1 de son pass d'extension

Préparez-vous à un été rafraichissant et même sous-marin dans Pokémon Pokopia. Le titre vient de dévoiler la date de sortie de son premier pass d'extension et elle est très proche !

Lors du Nintendo Direct diffusé juste après le Summer Game Fest, The Pokémon Company a annoncé que Pokémon Pokopia aurait droit à un passe d'extension en 3 parties. Le premier de ces trois contenus additionnels avait d'ailleurs été partiellement montré en vidéo avec une fenêtre de sortie fixée à août 2026.

Si la date précise était inconnue jusqu'à présent, le compte X de Nintendo France a partagé l'information le 29 juillet 2026. Préparez votre matériel de plongée car la première partie du pass d'extension mais aussi une mise à jour gratuite, seront disponibles dans quelques jours à peine.

Une mise à jour rafraichissante bientôt disponible dans Pokémon Pokopia

En effet, c'est à partir du 5 août 2026 que Métamorph pourra partir à la découverte d'un tout nouvel environnement en exploitant de toutes nouvelles capacités. Un lancement début août n'est pas étonnant car il permet aux plus jeunes (comme aux plus grands) de continuer à profiter des vacances et de l'ambiance estivale dans leur titre préféré.

Pour accompagner cette annonce, la chaine YouTube Nintendo France a également mis en ligne un trailer de plus de 7 minutes présentant toutes les nouveautés de Pokémon Pokopia. Ce dernier s'attarde notamment sur l'arrivée de Manaphy, un Pokémon fabuleux qui va aider Métamorph à pouvoir s'amuser sous l'eau.

Dès qu'il apprend la capacité correspondante, Mémamorph peut explorer ce qui se cache sous la mer, nager aux côtés de Pokémon aquatiques et même créer une ville sous l'eau. Toutes ces nouveautés seront accessibles à l'ensemble des joueurs gratuitement dès le 5 août via la mise à jour 2.0. Quant au passe d'extension payant, il donne accès à quelques bonus supplémentaires.

Explorez Fonds-Bulleux et faites pousser des pastèques

La partie 1 du pass d'extension débloque l'accès à la ville immergée de Fonds-Bulleux. En lui redonnant son éclat, Métamorph pourra faire pousser des pastèques, faire fonctionner des machines à bulles, allumer des lampadaires ou construire des structures flottantes avec des blocs spéciaux. Mais pour cela, il aura besoin des compétences de certains Pokémon qui n'hésiteront pas à lui venir en aide.

Ce contenu additionnel donnera également accès à plus de Pokémon, à des tenues inédites, à une capacité Surf améliorée ainsi qu'à une toute nouvelle boisson : les smoothies. Mais la vidéo se termine en donnant un petit aperçu de la partie 2 du pass, avec l'arrivée des accessoires pour habiller vos amis Pokémon.

Rappelons que le pass d'extension payant et la mise à jour 2.0 de Pokémon Pokopia seront toutes deux disponibles dès le 5 août 2026, exclusivement sur Nintendo Switch 2.