Test Pokémon Pokopia : Et si c'était enfin le meilleur jeu Pokémon ?

Et si la licence Pokémon avait enfin trouvé sa meilleure version d'elle-même, non pas dans un RPG, mais dans un jeu de simulation de vie cosy ? C'est le pari audacieux de Pokémon Pokopia, exclusivité Switch 2 développée par Koei Tecmo, Game Freak et The Pokémon Company.

Conditions de test

Console utilisée : Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 Temps de jeu : Plusieurs dizaines d'heures (histoire non finie)

Plusieurs dizaines d'heures (histoire non finie) Version du jeu : Version commerciale fournie par Nintendo

Version commerciale fournie par Nintendo Gameshare et multi : Non

Non Manettes utilisées : Switch 2 et Turtle Beach Afterglow Wave

Préambule

Depuis ses trente ans d'existence, la licence Pokémon a toujours reposé sur un socle immuable : capturer, entraîner, combattre. Pokémon Pokopia fait voler ce schéma en éclats. Développé conjointement par Koei Tecmo, Game Freak et The Pokémon Company, ce spin-off exclusif Switch 2 s'inscrit dans la tendance des jeux cosy en proposant une simulation de vie sans combat, sans badges, sans ligue. À la place, un monde ravagé à reconstruire, des Pokémon à accueillir, et une liberté créative qui donne le vertige. Pokopia ne ressemble à rien de ce que la franchise a proposé jusqu'ici, et c'est précisément ce qui en fait un jeu à part.





Un Métamorph, un vieux Bouldeneu et un monde à reconstruire

L'histoire de Pokopia débute dans le silence. Les humains ont disparu, le monde s'est lentement délité, et un Bouldeneu vénérable veille seul sur des terres à l'abandon. C'est dans ce décor vide qu'un Métamorph se réveille sous forme humaine, dont l'apparence se personnalise dès les premières minutes. Sans être extravagante, la création du personnage couvre l'essentiel et permet de s'approprier rapidement son avatar. Sa mission prend forme naturellement, presque sans mots : redonner vie à cet écosystème endormi, attirer les Pokémon, et bâtir quelque chose de grand.





Ce qui surprend d'emblée, c'est à quel point le jeu parvient à créer un attachement immédiat. Le Métamorph, que nous incarnons, ne parle pas, et pourtant on se sent concerné car, il agit de telle sorte qu'il aide, construit ou même accompagne. Toutefois, bien que notre premier attrait soit la recherche de Pokémon, mais également la découverte de nos « terrains de jeux », la narration n'est pas en reste et se dévoile progressivement, par le biais des Pokémon rencontrés, de livres ou de photos trouvés sur le terrain. Un récit discret mais efficace, qui donne une vraie profondeur à un univers qu'on aurait pu croire purement décoratif.



Au fil de l'aventure, le Métamorph, que nous contrôlons, débloque progressivement des capacités qui améliorent ses déplacements et sa gestion des ressources. Certaines sont actives, comme la capacité « feuillage », d'autres sont passives et s'activent via une touche dédiée, à l'image du saut qui n'est tout simplement pas disponible en début de partie. Une progression personnelle discrète mais bien sentie, qui renforce le sentiment d'évolution sans jamais voler la vedette aux Pokémon.





L'aventure séquencée, indispensable mais parfois patiente

Bien que l'accès à la liberté totale soit disponible très rapidement, il convient d'avancer dans l'histoire principale avant tout. Pokopia propose une aventure structurée en zones distinctes, chacune articulée autour d'un Centre Pokémon en ruine qu'il faudra reconstruire. Ce Centre fait office de point névralgique de la zone. À ses côtés, une station d'accueil propose des missions globales, journalières et adaptées à chaque zone, ainsi qu'une boutique où dépenser les points gagnés pour acquérir items et plans de construction. En parallèle, l'exploration reste au cœur de l'expérience. En effet, nous ramassons quasiment tout ce que nous croisons, certains items débloquant de nouveaux plans, d'autres alimentant directement la construction.



De fait, le crafting occupe une place centrale dans Pokopia, au point que la quantité d'objets, de consommables et d'éléments fabricables s'avère tout simplement dantesque. Pour les découvrir, plusieurs voies s'offrent au joueur : dénicher des plans en explorant, les acheter en boutique, laisser certains Pokémon les fabriquer à votre place, ou encore débloquer des récompenses en améliorant le confort des différentes zones, en découvrant de nouvelles créatures ou en atteignant certains paliers de progression.



Le jeu alimente en permanence la curiosité et la progression du joueur, et cette générosité devient rapidement addictive.





Reste un bémol honnête puisque l'avancée dépend parfois de l'arrivée d'un Pokémon spécifique, d'une ressource précise ou même de l'attente d'une construction, ce qui peut générer des moments d'attente un peu frustrants. Les constructions via kit nécessitent en effet des ressources, des Pokémon mobilisés et du temps. Notez que certains grands bâtiments pouvant prendre jusqu'à une journée entière à ériger.



Durant cette période, la progression est en pause et les Pokémon concernés sont indisponibles. À cela s'ajoute le fait que le jeu est indexé sur votre fuseau horaire réel, comme peut l'être Animal Crossing. Il fait jour ou nuit dans Pokopia selon l'heure qu'il est chez vous, et certains Pokémon ne sont trouvables qu'à des moments précis du cycle. Une mécanique connue des amateurs du genre, mais qui peut, selon les habitudes de chacun, influencer légèrement le rythme de progression.





La ville libre, le terrain de jeu ultime

Pokopia donne accès très tôt à une île entière, renommable, personnalisable, et ouverte en grand. On peut s'y arrêter quand on le souhaite, dès les premières heures. Mais c'est au fil de l'aventure, en découvrant de nouveaux Pokémon et en maîtrisant mieux les mécaniques, que cet espace révèle toute son ampleur. Tous les biomes rencontrés pendant l'aventure y sont représentés, et plus on avance, plus on sait quoi en faire.



On peut construire des bâtiments plus ou moins imposants, habiller les Centres Pokémon à son image, aménager des quartiers entiers selon ses envies. Et les zones de l'aventure elles-mêmes peuvent être intégralement reconstruites, ce qui décuple encore la rejouabilité. Il y a toujours quelque chose à faire, un coin à transformer, une zone à réinventer. Chaque joueur finit par construire sa propre version du jeu, et c'est précisément là que réside toute la force de Pokopia.





Des habitats, des maisons et une liberté de construction totale

Le système d'habitats est au cœur de tout. Chaque habitat fait apparaître un Pokémon spécifique, et un seul à la fois. Il faut donc diversifier ou multiplier les installations pour accueillir plusieurs espèces simultanément. Ce qui rend le système malin, c'est que le même habitat ne donne pas les mêmes Pokémon selon la zone ou le biome dans lequel il est placé. Un carré d'herbe en forêt, un carré d'herbe sur la plage, ce ne sont pas les mêmes créatures qui répondent à l'appel. Cela pousse naturellement à l'expérimentation, à tester ce que tel arrangement donnera dans un nouvel environnement.





La construction va bien au-delà des simples habitats. On peut ériger des bâtiments imposants via des kits nécessitant ressources et Pokémon spécifiques. Plus le bâtiment est grand, plus les exigences sont élevées et le temps de construction long. Mais on peut aussi concevoir ses propres maisons de A à Z, reconnues par le jeu comme des logements à part entière dans lesquels on peut installer un ou plusieurs Pokémon. Une liberté créative rare, qui ne semble avoir comme limite que votre propre imagination.





Des Pokémon vraiment utiles, enfin

Chaque Pokémon possède des caractéristiques propres qui ont un impact concret sur le monde et la progression. Certains irriguent les cultures, d'autres font pousser la végétation, alimentent les fours, ou débloquent des ressources inaccessibles autrement. Certains sont même indispensables pour avancer. Le jeu prend le temps de tout expliquer clairement : améliorer le niveau de vie de ses Pokémon, comprendre leurs besoins, optimiser leur environnement, tout est accessible et bien guidé, sans jamais noyer le joueur.



On ne collectionne plus, on cohabite. Le roster est phénoménal et la diversité des capacités disponibles assure une richesse de gameplay rarement vue dans un jeu du genre. Les fans de la licence identifieront rapidement les forces de chaque espèce, mais un joueur néophyte peut tout à fait s'y lancer. Il lui faudra simplement un peu plus de temps pour saisir toutes les subtilités, comme dans n'importe quel bon jeu de gestion.





Un jeu qui s'accroche à l'esprit

Pokopia a cette qualité rare de continuer à exister dans la tête du joueur quand la console est éteinte. On pense au prochain bâtiment à construire, au Pokémon qu'on veut attirer, à la compétence à débloquer, au Centre Pokémon qu'on n'a pas encore eu le temps d'habiller.



C'est le signe d'un game design solide, qui entretient une envie permanente de revenir, de découvrir, d'explorer la suite. Cette progression ouverte, sans fin imposée, nourrit une rejouabilité naturelle et organique qu'on ne ressent pas souvent dans les jeux du genre.





Technique et ambiance au diapason

Uniquement disponible sur Switch 2, Pokopia prouve une nouvelle fois que la console a de nombreux atouts. L'ambiance générale est colorée, chaleureuse et cohérente d'un bout à l'autre. Les bâtiments et constructions sont soignés, avec un vrai souci du détail qui donne envie de s'attarder sur chaque zone aménagée. Les environnements évoluent visuellement au fil de la reconstruction, et voir son monde prendre vie progressivement procure une satisfaction constante. La bande-son apaisante colle parfaitement à l'expérience sans jamais lasser.





Multijoueur et GameShare, une promesse alléchante

Pokopia propose un mode multijoueur local et en ligne jusqu'à quatre joueurs, permettant de partager sa ville et de construire à plusieurs. Le GameShare autoriserait même l'invitation de joueurs ne possédant pas le jeu, que ce soit sur Switch 2 ou sur Switch classique. Ces fonctionnalités n'ont toutefois pas pu être testées dans le cadre de ce test. Si le multijoueur tient ses promesses, il pourrait néanmoins décupler l'intérêt d'un titre déjà particulièrement généreux en solo.



Il faut dire que le jeu peut parfois donner le vertige, ne serait-ce que par l'étendue des terrains modelables, le nombre conséquent de Pokémon et la variété des environnements disponibles. Autant d'éléments qu'il serait appréciable de partager avec un ou plusieurs autres joueurs.