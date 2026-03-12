Pokémon Pokopia est un vrai carton et cela a eu un effet inattendu chez Nintendo

En l'espace d'une semaine, Pokémon Pokopia s'est déjà imposé comme l'un des plus gros succès de l'année 2026. D'ailleurs, cela se voit aussi bien en magasin que sur la valeur boursière de Nintendo.

La valeur boursière de Nintendo boostée par l'épopée de Métamorph









Pokémon Pokopia écoulé à plus de 2 millions d'exemplaires et en rupture de stock dans de nombreuses enseignes

Depuis quelques jours, impossible d'échapper au grand sourire de Métamorph et à l'univers coloré de. Le spin-off de la franchise aux petits monstres mêlant construction et aménagement d'île offre une parenthèse pleine de douceur aux petits et grands admirateurs de la saga Pokémon.Récoltant de très nombreuses notes positives de la part de la presse et des joueurs,. Vous pouvez d'ailleurs retrouver notre avis complet sur le titre juste au-dessus.Certains ont d'ailleursSi aucun chiffre officiel n'a encore été communiqué sur le sujet, Pokémon Pokopia a eu un véritable effet « coup de boost » inattendu pour la firme nippone.Suite aux avis partagés par les joueurs et la presse spécialisée, la valeur boursière de Nintendo a enregistré une hausse record., dépassant même le plafond symbolique des 10 000 yen à la Bourse de Tokyo le mardi 10 mars 2026.Mais l'augmentation de l'action nippone n'est pas la seule preuve que la simulation de vie à la sauce Pokémon est un vrai succès. Les joueurs ont pu le constater directement en magasin car le titre est en rupture de stock dans de nombreuses enseignes.Que ce soit dans les grandes surfaces, les enseignes culturelles ou spécialisées dans le jeu vidéo,. Bien entendu, cette rupture n'est que temporaire et peut varier selon les zones géographiques. À l'heure où ces lignes sont rédigées, l'aventure de Métamorph n'est proposée que par des vendeurs tiers sur le site de la FNAC et est indisponible sur le site de Cultura.Mais que les joueurs soient rassurés :. Sur son premier week-end, plus de 2,2 millions d'exemplaires de Pokémon Pokopia ont été vendus. Ces premiers résultats sont donc plus qu'encourageants et pourraient bien donner envie à certains de craquer pour une Nintendo Switch 2.Rappelons que Pokémon Pokopia est une exclusivité de la dernière console de Nintendo et que le titre est disponible depuis le 5 mars 2026.