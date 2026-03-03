Pokémon Pokopia est le meilleur jeu de toute la franchise Pokémon d'après Metacritic

Pokémon Pokopia pourrait bien entrer dans la légende de la franchise, tous titres confondus, au vu des notes attribuées par la presse du monde entier.

La plus haute note donnée à un jeu Pokémon, détrônant celle obtenue par une version révolutionnaire

Pokémon Pokopia acclamé par la presse sur Metacritic, mais que penseront les joueurs ?

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Elle ne sera disponible que dans quelques jours à peine pour l'ensemble des joueurs. Mais, la simulation de vie dans laquelle vous incarnez un petit Métamorph, semble déjà s'imposer comme l'un des meilleurs jeux de toute la franchise aux petits monstres.Vous pouvez d'ailleurs lire notre test du titre juste en dessous, qui nous a tout simplement enchantés par son immense contenu et sa manière de réinventer la vie aux côtés des Pokémon.D'autres grands noms du jeu vidéo ont également rendu leur verdict sur Pokémon Pokopia, y compris Metacritic. Particulièrement surveillé,Or, le Métamorph anthropomorphe et ses compagnons affolent tous les compteurs.En effet,Bien entendu, ce chiffre peut encore évoluer dans les prochains jours car tous les médias internationaux n'ont pas encore publié leur test du jeu. Mais cette note est exceptionnelle car elle fait de la simulation de vie le jeu Pokémon le mieux noté de toute la franchise sur le titre. Auparavant, cet honneur était réservé àÀ sa sortie, Pokémon Y (tout comme la version X) marquait. Devenant un standard pour tous les titres qui suivront, la sixième génération avait marqué la presse de l'époque, justifiant cette note élevée.Cependant, certains peuvent être surpris de voir que Pokémon Y est le jeu le mieux noté de toute la franchise. Néanmoins, ce détail peut s'expliquer par le fait que Metacritic n'existe que depuis 2001. Même si certains jeux sortis avant cette date sont recensés sur le site, les jeux Pokémon sortis avant cette date (soit les versions Rubis, Saphir et antérieures) peuvent avoir des notes moins précises.Même si Pokémon Pokopia semble avoir conquis la presse, il faut garder en tête queD'autant qu'un autre point capital n'est pas encore consultable : la note des joueurs. Dès que la simulation de vie de Koei Tecmo et Game Freak sera disponible, ceux-ci pourront confirmer ou démentir l'avis de la presse mondiale.Pour le savoir, il ne faudra pas patienter très longtemps. Rappelons que