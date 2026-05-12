Pokémon Pocket : Obtenez une Méga-évolution spéciale lors de cet événement temporaire

Désireux de participer aux combats de Pokémon Pocket, Méga-Scarhino EX vient officiellement de faire ses débuts en jeu. Pour l'ajouter à votre collection, rien de plus simple : il vous suffit de le battre et d'avoir un peu de chance.

Prisées des collectionneurs et des joueurs de Pokémon Pocket, les cartes gratuites comptent parmi les récompenses les plus populaires du jeu. Il existe plusieurs manières d'en obtenir en jeu, notamment lors des événements temporaires comme la Pioche miracle thématique ou les événements de Combat Solo.

Depuis le 12 mai 2026, ce type de défi est de retour dans l'application de DeNA. En validant les missions proposées à cette occasion, les joueurs peuvent obtenir des cartes exclusives. Mais la récompense la plus recherchée est une Méga-évolution qu'il est impossible d'obtenir en ouvrant des boosters ou en faisant des échanges avec ses amis.

Relevez un défi entomique dans Pokémon Pocket

Pour participer à ce défi individuel, rendez-vous dans l'onglet Combat depuis l'écran principal de Pokémon Pocket, puis sélectionnez Combat Solo. Vous pourrez d'ailleurs voir une petite bannière rouge avec la mention « Événement en cours » sur cet onglet. Le défi de Méga-Scarhino EX est le premier visible à l'écran et il est divisé en 4 niveaux de difficulté allant de Facile à Expert.

Pour débloquer tous les niveaux de difficulté, vous devez remporter au moins un match en Facile, puis en Moyen… Chaque niveau inclut différentes missions à accomplir pour obtenir de l'expérience, des Sabliers boosters, des Poudres éclat… Mais la récompense la plus convoitée reste le booster Promo-B.

Méga-Scarhino EX et 4 autres cartes promotionnelles à ajouter dès maintenant à votre collection

Cette récompense peut être récupérée en se rendant dans l'onglet Cadeaux, visible tout en haut de l'écran d'accueil de Pokémon Pocket. Une fois obtenue, vous pouvez l'ouvrir comme un paquet classique. Cependant, ce booster promotionnel ne contient qu'une seule carte parmi une sélection de 5 cartes différentes.

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Tout comme Méga-Charmina EX il y a quelques mois, Méga-Scarhino EX (la carte la plus rare de l'événement) est disponible pour la première fois en jeu. En effet, elle ne figure pas dans le set principal d'Aura palpitante, la dernière extension proposée aux joueurs. Si la chance n'est pas au rendez-vous, le booster Promo-B contiendra l'une de ces 4 autres cartes inédites : Gruikui, Morphéo forme solaire, Crabicoque et Zarude holographique.

N'oubliez pas que vous pouvez également obtenir un Coupon spécial en terminant 10 combats. Il peut ensuite être échangé dans la boutique en jeu contre l'une des 5 cartes de l'événement en cours. Ce nouveau défi de Combat solo est accessible depuis le 12 mai et il restera actif jusqu'au 29 mai 2026.