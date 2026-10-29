Pokémon Pocket vous propose d'ouvrir des boosters Premiers partenaires comme dans le TCG papier

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 29 octobre 2026 à 12h15
Si vous n'avez pas eu la chance d'obtenir des boosters Premiers partenaires du TCG Pokémon, sachez que vous pouvez en récupérer dès maintenant dans Pokémon Pocket.
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Pokémon Pocket vous propose d'ouvrir des boosters Premiers partenaires comme dans le TCG papier

Avant l'arrivée de l'extension 30e anniversaire, les collectionneurs de Pokémon TCG ont eu les yeux rivés sur l'une des sorties phares de cette année : les coffrets Premiers partenaires. Ceux-ci sont composés de deux boosters d'extensions récentes, mais aussi d'un booster spécial. Il comprend 3 cartes Illustration rares représentant une génération de Starters aléatoires

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Cette collection a été divisée en trois sorties distinctes, chaque booster spécial permettant d'obtenir 3 générations de monstres différentes. Mais il était parfois très difficile de mettre la main sur ces coffrets, prisés des scalpeurs et revendus au double ou au triple du prix sur les sites de seconde main. 

Pour permettre au plus grand nombre de les découvrir et dans le cadre des festivités des 30 ans, Pokémon Pocket propose désormais d'ouvrir des boosters Premiers partenaires.

Premiers partenaires disponibles dans Pokémon Pocket, mais avec une petite différence par rapport à la version papier

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Dans Pokémon Pocket, le booster Premiers Partenaires est un booster dit spécial. Apparus avec le lancement de l'année C, il ne contient qu'une seule carte contre 3 dans les paquets du TCG Pokémon. Cependant, les cartes proposées sont les mêmes qu'en version papier. Il est donc possible d'obtenir les versions numériques des 27 Starters qui ont été proposées tout au long de l'année plus 3 cartes inédites aux visuels encore inconnus.

DeNA précise que la plupart des cartes provenant des boosters spéciaux peuvent être échangées avec d'autres joueurs, y compris les cartes Premiers Partenaires. Vous pouvez donc troquer vos doublons contre des Starters qui manquent à votre collection. Comme il s'agit de cartes de rareté 1 étoile, il est aussi possible de les échanger contre des cartes de même rareté provenant des extensions classiques.

Des ouvertures limitées

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Toutefois, ces boosters spéciaux Premiers partenaires ne fonctionnent pas de la même manière que les boosters classiques de Pokémon Pocket. Il s'agit d'un booster unique qui ne peut être ouvert qu'une fois par semaine. Il possède sa propre jauge de vitalité Booster qui se recharge à jour et à heures fixes. Mais il est possible d'ouvrir ce paquet hebdomadaire plus tôt en utilisant 12 Sabliers booster spécial. 

À l'heure actuelle, il n'est pas possible d'acheter ces boosters spéciaux dans la boutique. Toutefois, des missions vont arriver en jeu pour obtenir cette monnaie inédite.

Pour le retrouver dans l'application, sélectionnez n'importe quel booster disponible, puis appuyez sur « Choisir d'autres boosters » en bas à droite de l'écran. Faites ensuite glisser la barre située tout en bas jusqu'à voir apparaître l'option « Spécial » et choisir le booster Premiers Partenaires.

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Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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