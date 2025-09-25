Pokémon Pocket vous invite à pêcher des monstres aquatiques avec cet événement

Certaines Pokémon de type Eau manquant à votre collection dans Pokémon Pocket ? Alors tentez de la compléter dès maintenant avec cet événement gratuit, mais limité dans le temps.
C'est devenu une tradition dans Pokémon Pocket
. Chaque mois, les joueurs ont une chance de compléter leur Cartodex lors de l'événement Apparition massive. Généralement, il concerne une famille de Pokémon (comme les Ultra-Chimères ou les Évolitions) ou un type de Pokémon.
Pour le mois de septembre 2025, un type est mis à l'honneur et il va éclabousser votre Pioche miracle. Inspirée par la tête d'affiche de l'extension Source secrète
et par la Journée mondiale de la mer qui a lieu le 25 septembre, l'apparition massive mensuelle est sur le thème des Pokémon Eau
.
Deux Pokémon EX, un bébé et d'autres créatures de type Eau à obtenir facilement dans Pokémon Pocket
Pour participer, il vous suffit de vous rendre dans la catégorie Pioche miracle
, accessible depuis l'écran principal de Pokémon Pocket. Lorsqu'un événement Apparition massive est proposé, deux types de Pioche miracle différentes peuvent apparaitre de manière aléatoire :
- Dans la majorité des cas, la pioche est gratuite et constituée de cartes communes ou unco provenant d'extensions variées. Dix pioches différentes peuvent apparaitre de cette manière. Vous pouvez obtenir grâce à celle-ci Ramoloss, Roigada, Manaphy, Otaquin, Otarlette, Barpau, Hexagel, Corayon, Lippoutou ou la carte Canot gonflable
- De manière occasionnelle, la Pioche Rare peut apparaitre, et celle-ci vous donne la possibilité d'obtenir des cartes holographiques ou EX. En plus de Babimanta, d'Aquali et de Milobelus, les plus chanceux pourront récupérer Suicune EX et Oratoria EX, les cartes les plus rares de cette apparition massive. Suicune devrait d'ailleurs être le plus traqué car il est la star d'un deck prisé par les joueurs en parties classées. Mais gardez en tête que participer à cette pioche nécessite de dépenser 3 cœurs de votre Vitalité miracle
Des récompenses spéciales à récupérer pour l'occasion et des missions thématiques faciles à valider
En plus de compléter votre Cartodex, ce nouvel événement possède ses propres missions. Celles-ci sont accessibles dans l'onglet Événement/durée limitée. Si vous les validez, vous obtiendrez en récompense des Tickets boutique ainsi que des Sabliers miracle. Ces missions vous demanderont par exemple d'utiliser la Pioche miracle 5 fois, de collecter 5 ou encore 15 cartes de type eau. À noter que celles et ceux qui le souhaitent pourront également personnaliser Oratoria EX et Suicune EX avec des effets déco aquatiques. Pour cela, il faudra impérativement dépenser des doublons de ces cartes.
Cette apparition massive aquatique va permettre aux joueurs de patienter jusqu'au lancement de la nouvelle extension du jeu, prévue dans quelques jours à peine. Pour l'heure, rappelons que cet événement gratuit est accessible à tous les joueurs de Pokémon Pocket depuis le 25 septembre à 8h00 heure française et restera actif jusqu'au 1er octobre à 7h59
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