Pokémon Pocket : Tout savoir sur l'extension Source secrète

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 28 août 2025 à 09h51
Pour prolonger la magie de l'été, partez à la découverte de Source secrète, la nouvelle extension de Pokémon Pocket. Découvrez les secrets et les surprises de cette mini-extension sauvage sur le thème des Bêtes légendaires de Johto.
Pokémon Pocket : Tout savoir sur l'extension Source secrète
Présentée il y a quelques jours via un trailer, l'extension Source secrète est la nouvelle série de cartes qui va captiver les joueurs de Pokémon Pocket. Explorateurs de Johto, le voyage continue avec cette nouvelle série qui devrait combler les collectionneurs car elle inclut de nombreuses créatures très populaires.

Voyage au cœur d'un coin secret entre lac paisible, sommets volcaniques et terres électriques

Aussi connue comme l'extension A4a, Source secrète est une mini-extension, la première des deux séries annexes du bloc A4 débuté avec Sagesse entre ciel et mer. Tout comme les mini-extensions Lumière triomphale ou Crise interdimensionnelle, elle n'est déclinée qu'en un seul booster et compte moins de cartes qu'une sortie majeure. En effet, elle ne contient que 105 cartes, secrètes comprises.

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La série principale est constituée de 71 cartes, dont les principales vedettes sont Raikou, Entei et Suicune, les Bêtes légendaires. D'ailleurs, les 3 Pokémon fuyards possèdent le même talent commun : Battement légendaire. Il permet de piocher une carte supplémentaire à la fin de votre tour si Raikou, Entei ou Suicune est votre Pokémon actif après la phase de combat.

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Continuant le voyage dans la région de Johto, Source secrète inclut de nombreuses cartes de Pokémon de la région comme Cotovol EX, Celebi, Roigada ou Donphan. Mais d'autres régions sont également représentées avec des Pokémon comme Latias et Latios, Zoroark, Fulgudog ou Tartard EX. Les bébés Pokémon sont également de la fête, il est donc possible d'obtenir des paquets contenant 6 cartes. Du côté des dresseurs en revanche, Source secrète est l'une des extensions les plus faibles car elle ne propose que 5 nouvelles cartes. 

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Les cartes secrètes de Source secrète axées sur les Bêtes légendaires, Cotovol et Tartard

Pour les cartes secrètes, Source secrète reprend une formule déjà proposée depuis plusieurs extensions. Les plus chanceux pourront donc trouver des cartes chromatiques (ou Shinys) lors de leurs ouvertures de boosters. La répartition des cartes secrètes pour cette nouvelle série de cartes est la suivante : 
  • 6 cartes Illustration rare (Milobellus, Limonde, Voltoutou, Latios, Phampy et Azurill)
  • 8 cartes Full Art dont 5 Pokémon et 3 cartes Dresseur (Cotovol EX, Raikou EX, Entei EX, Suicune EX et Tartard EX)
  • 4 cartes Alternative rare (Cotovox EX, Entei EX, Raikou EX et Tartard EX)
  • 1 carte Immersive rare de Suicune EX
  • 10 cartes à un éclat coloré, souvent appelées « Bébés shinys » par la communauté
  • 4 cartes à deux éclats colorés (Simiabraz EX, Mew EX, Carchacroc EX et Terraiste de Paldea EX)
  • 1 carte Gold rare représentant pour la première fois un bébé Pokémon, Babimanta
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Vous pouvez obtenir ces cartes via les ouvertures de boosters classiques. Sur l'écran d'accueil de l'application, 3 choix de boosters sont proposés : La Clairière d'Évoli, Source secrète et Sagesse entre ciel et Mer. Sélectionnez simplement le booster bleu de Suicune, au centre de l'écran, pour tenter votre chance.

La Pioche miracle propose également le contenu des paquets de Source secrète. Étant donné que la série est plus petite que les séries principales, n'hésitez pas à tenter votre chance dès qu'une carte secrète apparaît dans une pioche. D'autant que dans les premiers jours de lancement, les joueurs sont nombreux à ouvrir ces paquets. Les chances d'obtenir des cartes rares sont donc augmentées.

Des missions en pagaille pour célébrer les débuts de Source secrète dans Pokémon Pocket

Même si elle est plus petite, cette nouvelle extension apporte son lot de nouvelles missions à valider. Vous devrez collecter un certain nombre de cartes de cette série (5, 10, 20, 30...) pour terminer ces mini-défis. En récompense, vous obtiendrez des Tickets boutique de couleur bleue, exclusifs à la série. Vous pourrez les échanger à la Boutique en jeu contre des accessoires inédits représentant la vedette de l'extension : Suicune EX.

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Enfin, les amateurs de combats ne sont pas oubliés. L'extension ajoute plusieurs défis de combat Solo et des missions Deck à valider. Triomphez face à ces nouveaux adversaires pour gagner de nombreuses récompenses, dont des Sabliers boosters, des Poudres éclat et plus encore.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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