Pokémon Pocket : Déchaînez la puissance de Suicune EX avec ce deck dévastateur

Une semaine seulement après avoir fait ses débuts dans Pokémon Pocket, le Pokémon vedette de l'extension Source secrète provoque une véritable tempête dans la méta. Découvrez comment jouer le deck Suicune EX.
L'extension Source secrète de Pokémon Pocket
a introduit dans les decks des joueurs les Bêtes légendaires ainsi que des cartes redoutées comme Écrémeuh, Celebi, Babimanta ou Lumière mémoire. Mais au sein du trio de Pokémon fuyards, un nom revient régulièrement dans les parties classées : Suicune EX. Le Pokémon légendaire à la longue crinière violette possède un atout de taille qui le rend plus efficace que la plupart des decks Eau
: il ne repose pas sur Ondine pour gagner.
Un véritable torrent aquatique qui fonctionne sans la carte vedette des decks Eau
Depuis plusieurs extensions, certaines cartes sont considérées comme indispensables pour jouer un deck Eau en parties classées. Les exemples les plus souvent cités incluent Ondine, Amphonibi, Manaphy, Nacchara ou Palkia EX. Mais toutes ces cartes reposent sur le fait de multiplier les énergies Eau et d'utiliser le pouvoir d'Ondine pour infliger d'importants dégâts.
Le deck Suicune EX est légèrement différent car il peut être agressif sans avoir la championne de l'arène d'Azuria dans son jeu.
Tout d'abord, son attaque Valse de Cristal est assez efficace pour un Pokémon de base. Plus il y a de Pokémon sur le banc (celui du joueur et celui de son adversaire), plus Suicune EX est redoutable. S'il y a un maximum de 6 Pokémon sur les 2 bancs, la Bête légendaire peut infliger 120 points de dommages en une seule attaque.
Cela est suffisant pour mettre K.O de nombreux monstres et l'attaque ne coûte que 2 énergies de type Eau.
De plus, son talent Battement légendaire est un fantastique moteur de pioche.
Avec lui, vous piochez donc 2 cartes par tour (une avant de jouer et une en fin de tour). Cela est idéal pour chercher des boosters pour Suicune EX comme une carte Amphinobi, une cape géante ou encore Nacchara.
Les cartes à réunir pour jouer le deck Suicune EX dans Pokémon Pocket
Si vous souhaitez invoquer la puissance de la Bête légendaire aquatique, voici les cartes à réunir pour jouer ce deck :
- Grenousse x2 (Puissance génétique)
- Amphinobi x2 (Puissance génétique)
- Giratina EX x2 (Réjouissances rayonnantes)
- Suicune EX x2 (Source secrète)
- Poké ball x2 (Boutique en jeu)
- Cape géante (Choc spatio-temporel)
- Super bonbon x2 (Gardiens astraux)
- Leaf (L'Île fabuleuse)
- Nacchara x2 (Lumière triomphale)
- Hélio (Choc spatio-temporel)
- Mars (Choc spatio-temporel)
- Recherches professorales x2 (Boutique en jeu)
Au-delà de la puissance pure de Suicune EX, Amphinobi peut temporiser en attendant l'arrivée de la bête légendaire et même attaquer les Pokémon adverses une deuxième fois avec son talent Sheauriken. Même chose pour Giratina EX, qui permet également d'accumuler des énergies gratuites. Enfin, si Suicune EX est blessé, la cape géante lui donnera quelques points de vie supplémentaires et Nacchara pourra le soigner efficacement.
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