Pokémon Pocket va nous emmener à Paldea avec sa nouvelle extension

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 19 février 2026 à 15h41
Avec un peu d'avance, Pokémon Pocket va célébrer le 30e anniversaire de la franchise en sortant une nouvelle extension dont le thème vient tout juste d'être dévoilé.
Pokémon Pocket va nous emmener à Paldea avec sa nouvelle extension
Pour les passionnés de la franchise Pokémon, le 27 février 226 est une date importante car elle marquera le début des célébrations du 30e anniversaire des petits montres. Mais Pokémon Pocket semblait impatient de participer à la fête.

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Le titre de DeNA vient de dévoiler le nom, le thème et les Pokémon vedettes de sa toute nouvelle extension et celle-ci sera disponible juste avant cet anniversaire, de quoi patienter en attendant de belles surprises et annonces. 

Merveilles de Paldea, la nouvelle extension haute en couleurs de Pokémon Pocket 

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Après nous avoir fait déambuler au cœur d'une Parade Onirique, Pokémon Pocket nous invite à la rencontre des Merveilles de Paldea. La nouvelle extension du jeu de cartes à collectionner sur smartphone mettra donc à l'honneur le Pokédex des jeux Pokémon Écarlate et Violet en commençant par le trio de Starters : Poussacha, Chochodile et Coiffeton. 

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Le trailer suggère que des versions EX sont prévues pour les Pokémon de départ avec une brève apparition de Miascarade EX. Mais il y a fort à parier que d'autres cartes EX seront de la partie, comme le montre le passage éclair de Gromago EX. D'autres créatures appréciées de la province de Paldea sont aussi confirmés comme Patachiot, Malvalame, Pohm ou Famignol

Un lancement juste avant les célébrations du 30e anniversaire

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Ce n'est pas la première fois que la génération la plus récente de la franchise sera proposée dans Pokémon Pocket. En effet, il était déjà possible d'obtenir certains Pokémon de la dernière région explorée par les dresseurs, notamment Terraiste de Paldea ou Forgelina.

Mais voir une extension consacrée à toutes ses créatures régionales, ses figures vedettes et ses élèves devrait combler les amateurs des versions Écarlate et Violet. Ce choix marque-t-il également un passage de flambeau vers la nouvelle génération ? Le mystère reste entier !

Miniature vidéo

Vous pourrez ouvrir les boosters de l'extension Merveilles de Paldea dans Pokémon Pocket dès le 26 février 2026 à 7h00, heure française. Alors, avez-vous hâte de tous les attraper et quel est votre Pokémon préféré de la région de Paldea ? Partagez vos réponses dans les commentaires.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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