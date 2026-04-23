Pokémon Pocket va frapper fort avec Aura palpitante, sa nouvelle extension

Les poings vont parler et les coups vont s'enchaîner dans Pokémon Pocket. Le titre de DeNA vient d'annoncer Aura palpitante, une extension très axée sur les combattants.

La fin de chaque mois est synonyme de l'arrivée d'une toute nouvelle extension dans Pokémon Pocket. Après Parade onirique, Merveilles de Paldea et Méga-Rayonnement, DeNA continue de mettre les Méga-évolutions à l'honneur. Mais cette fois-ci, le combat semble être le thème majeur de ces nouveaux boosters. Préparez-vous donc à rejoindre l'arène avec l'extension Aura palpitante.

Méga-Lucario EX et Méga-Juncko EX, rois du ring et de l'extension Aura palpitante

Le 23 avril 2026, la chaîne YouTube officielle de Pokémon a mis en ligne le trailer de cette nouvelle extension de Pokémon Pocket. Dès les premières secondes, le ton est donné : les combattants vont rythmer vos ouvertures. Les premières cartes révélées indiquent que Roitiflam, Chelours, Axoloto ou Scalproie vont se battre pour remporter leurs duels.

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Aura palpitante va aussi mettre en avant un Pokémon qui a eu droit à très peu de cartes dans le TCG Pokémon papier, à savoir Wushours et les deux variantes de son évolution, Shifours. Mais ceux qui captiveront tous les regards à l'arrivée de cette nouvelle série sont Méga-Lucario EX et Méga-Juncko EX.

Comptant parmi les Méga-évolutions les plus appréciées des joueurs, ces deux-là risquent de rapidement s'imposer dans les parties classées.

Une extension disponible très bientôt

Si les combats semblent être la principale thématique de l'extension Aura palpitante, la deuxième partie du trailer suggère que ce nouveau set aura une partie plus calme. En effet, la bagarre laisse rapidement place à l'apaisement et à la sérénité avec des Pokémon plus calmes comme Rozbouton, Chapotus; Aquali EX ou Maraiste.

Quoi qu'il en soit, les joueurs sauront très rapidement si la zenitude ou l'entrainement régnera en maître. L'extension Aura palpitante sera disponible dans Pokémon Pocket à partir du 28 avril 2026 à 8h00, heure française. Rappelons que le titre de DeNA est jouable gratuitement sur tous les appareils iOS et Android.