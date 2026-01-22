Pokémon Pocket annonce Parade Onirique, une extension très psychique

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 22 janvier 2026 à 15h19
Pour finir le mois de janvier sur une note festive et un magnifique feu d'artifice, Pokémon Pocket a dévoilé en vidéo sa toute nouvelle extension : Parade Onirique.
Pokémon Pocket annonce Parade Onirique, une extension très psychique
Dans Pokémon Pocket, chaque fin de mois est marquée par le lancement d'une nouvelle extension. L'événement est d'ailleurs très suivi par les joueurs les plus actifs, qu'ils soient collectionneurs de leurs monstres préférés ou dresseurs en quête de leurs nouveaux champions des parties classées.

Pour piquer la curiosité de la communauté et donner un aperçu des nouveautés à venir, une bande-annonce est mise en ligne environ une semaine avant l'arrivée en jeu de la nouvelle série. 

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Le 21 janvier 2026, les joueurs ont donc été invités par Pokémon Pocket à se rendre sur YouTube ou sur leur réseau social préféré le 22 à 15 heures (heure française) pour découvrir le thème et les Pokémon vedettes de cette nouvelle extension. Ce dernier suggérait d'ailleurs la présence de Pokémon Psy faisant voler des objets en tous genres. Après un embrasement écarlate à la mi-décembre, préparez-vous à une parade onirique.

Parade Onirique, une extension qui met à l'honneur les Pokémon de type Psy, dont Méga-Gardevoir

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Également connue comme l'extension B2, Parade Onirique, surprend en ne suivant pas le modèle de Choc Spatio-temporel, la série sortie l'an dernier quasiment jour pour jour. Jouant la carte de la fête, le trailer montre des Pokémon danseurs et joyeux évoluant dans une ville décorée. La vidéo nous montre d'ailleurs qu'un nouveau type de carte Dresseur va faire ses débuts dans le jeu mobile : les cartes Stade

Miniature vidéo

Du côté des Pokémon à l'honneur, le type Psy est bien représenté avec des cartes comme Mimiqui, Pitrouille et Meloetta. La série B ayant introduit les Méga-évolutions dans Pokémon Pocket, cette extension ajoutera de nouveaux monstres transformés, notamment Méga-Mysdibule EX ainsi que Méga-Gardevoir EX, présent également sur les boosters de cette collection

Quand sera-t-il possible d'ouvrir des boosters de cette nouvelle collection festive ?

parade-onirique-cartes
Cette nouvelle extension sera disponible dès le 29 janvier 2026. La date marquera également la disparition de la série Booster de Luxe EX, revenue de manière temporaire afin de faire patienter les joueurs. Pour conclure, rappelons que Pokémon Pocket est disponible gratuitement sur tous les appareils iOS et Android.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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