Pokémon Pocket dévoile Méga-Rayonnement, une nouvelle extension riche en Shinys

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 19 mars 2026 à 14h42
Un an après Réjouissances Rayonnantes, Pokémon Pocket semble offrir à cette extension très brillante une petite sœur avec le set Méga-Rayonnement, disponible très prochainement dans l'application.
Pokémon Pocket dévoile Méga-Rayonnement, une nouvelle extension riche en Shinys
Les Pokémon Shinys sont parmi les plus rares mais aussi les plus prisés par les dresseurs. Dans Pokémon Pocket, ces monstres de couleur différente ont officiellement fait leurs débuts dans le set Réjouissances Rayonnantes. Depuis, chaque nouvelle extension a reçu son lot de variations chromatiques. Mais dans quelques jours, une invasion de Pokémon Shinys va envahir l'application de DeNA. 

Méga-Rayonnement, une extension brillante qui célèbre l'anniversaire de Réjouissances Rayonnantes

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Presque un an jour pour jour après Réjouissances Rayonnantes, Pokémon Pocket a révélé via un trailer Méga-Rayonnement, une extension qui est déterminée à éblouir et à faire craquer les joueurs. Tout comme sa grande sœur, cette nouvelle série va proposer de nouveaux monstres chromatiques. Pour la première fois, il sera possible d'obtenir des Méga-évolutions shinys. D'ailleurs, DeNA a tout prévu en proposant des variantes de 2 Pokémon très populaires. 

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Les plus chanceux pourront obtenir lors de leurs ouvertures un Méga-Ectoplasma EX blanc ou un Méga-Dracaufeu X EX à la peau verte et rouge. Ces deux têtes d'affiche ont déjà le potentiel pour inciter les joueurs à enchaîner les ouvertures, mais Méga-Rayonnement ne s'arrête pas là.

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Plus loin dans la vidéo, d'autres cartes très populaires sont dévoilées, comme Ponyta, Zorua ou encore Draco. Un Mew bleu est aussi visible sur la jaquette du paquet, suggérant également sa présence dans le set.

Quand sera-t-il possible d'ouvrir ces nouveaux boosters dans Pokémon Pocket ? 

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Les plus impatients ont certainement déjà hâte de dépenser leurs Sabliers boosters en vue d'obtenir toutes les cartes chromatiques de cette nouvelle extension. Pour leur plus grande joie, l'attente sera de courte durée. L'extension Méga-Rayonnement sera disponible à partir du 26 mars 2026 dans Pokémon Pocket. Vous pourrez ouvrir des boosters de cette nouvelle série à partir de 7 heures (heure française) et après avoir mis à jour l'application. 

Miniature vidéo

Rappelons que Pokémon Pocket est jouable gratuitement sur tous les appareils iOS et Android et que vous pouvez ouvrir plus de boosters au lancement de cette nouvelle série grâce à cet événement à ne pas manquer !
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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commentaires (2)

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Ohlala (invité) Le 19/03/2026 à 22:00

Non

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F4rxc (invité) Le 19/03/2026 à 20:41

Sympa