Pokémon Pocket : Tout savoir sur les échanges

Pour compléter votre collection, vous pouvez dès à présent échanger des cartes dans Pokémon Pocket. Découvrez en détail comment cette fonctionnalité fonctionne.
Très attendus par la communauté, les échanges sont disponibles dans Pokémon Pocket depuis le 29 janvier 2025
. Tout comme dans la cour de récré, cette option permet de troquer vos créatures en doublon ou qui ne vous intéressent contre des cartes qui vous plaisent. Cela permet notamment de compléter certaines missions et collections du Cartodex
.
Cependant, une grande différence sépare les échanges de notre enfance et ceux dans l'application mobile. En effet, il existe quelques règles à respecter ainsi que deux monnaies à gérer.
Les conditions requises pour échanger des cartes dans Pokémon Pocket
Les échanges sont accessibles à tous les joueurs de Pokémon Pocket, quel que soit leur niveau. Toutefois, ils ne peuvent troquer des cartes qu'avec des personnes ajoutées à leur liste d'amis
. Pour multiplier les chances d'échanges, n'hésitez donc pas à partager votre code ami avec la communauté
et avec vos proches.
Ensuite, il faut noter que toutes les cartes ne peuvent pas être échangées
. À l'heure où ces lignes sont écrites, seules les cartes de niveau 1 à 4 diamants (cartes communes, unco, holographiques et EX) ainsi que les cartes à une étoile (Illustration rare)
peuvent être échangées. Mais il est possible que The Pokémon Company étoffe la liste au gré des prochaines mises à jour.
Enfin, l'échange n'est pas une fonctionnalité gratuite
. Pour échanger une carte, vous devez posséder des Jetons échange et de la vitalité échange
. La première doit correspondre à la valeur de la carte échangée. Quant à la vitalité, elle fonctionne comme une jauge. Vous devrez dépenser un point de Vitalité échange pour troquer une carte.
Comment faire un échange dans Pokémon Pocket ?
Il existe deux manières de démarrer un échange dans Pokémon Pocket. La première consiste à envoyer une demande d'échange à un ami
. Dans ce cas de figure, vous proposez une carte à échanger. Le joueur qui a reçu la demande a un délai de réflexion 2 jours pour accepter ou refuser l'échange. Voici la procédure à suivre :
- Allez dans l'onglet Communauté de Pokémon Pocket et sélectionnez l'option Échange
- Appuyez sur le bouton bleu Échanger en bas de l'écran
- Sélectionnez parmi votre liste d'amis la personne avec laquelle vous souhaitez échanger une carte
- Choisissez la carte à échanger dans votre collection. Attention, vous devez posséder suffisamment de Jetons échange pour pouvoir envoyer la proposition
- Appuyez sur OK et attendez la réponse de la personne contactée
Si la proposition d'échange est refusée, le joueur concerné récupère la carte demandée et les monnaies requises pour l'échange. En revanche, si la demande est acceptée, l'autre joueur propose une carte de valeur équivalente et les deux cartes changent de propriétaires.
La deuxième option est de recevoir une demande d'échange de la part d'un ami.
Si cela vous arrive, voici comment l'échange se présente :
- En vous rendant dans l'onglet Communauté, vous pourrez voir une petite alerte verte clignoter sur le bouton d'échange avec la mention « Proposition reçue »
- Appuyez sur Échange et prenez connaissance du type de transaction proposée
- Si la carte proposée vous plait, vous pouvez accepter l'échange. Une fenêtre s'ouvrira sur votre collection avec les cartes de valeur équivalente que vous pouvez troquer
- Choisissez une carte, puis appuyez sur Échanger
N'attendez donc plus pour compléter vos collections et faire des échanges avec vos amis dans Pokémon Pocket. Pour conclure, rappelons que le titre est jouable gratuitement sur tous les appareils iOS et Android.
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