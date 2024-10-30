Pokémon Pocket : Tout savoir sur les Missions

Afin d'aider les joueurs à ouvrir plus de boosters, Pokémon Pocket a mis en place un système de missions accessibles à tous et simples à réaliser.
De la même manière que dans Pokémon GO, Pokémon Pocket
propose de nombreuses missions à accomplir. Si ces dernières sont pensées pour divertir les joueurs et augmenter leur niveau, elles permettent avant tout d'obtenir très facilement des objets qui accélèrent le temps et des monnaies. Mais pour obtenir le plus de récompenses possible, il faut faire attention aux différents types d'objectifs disponibles. Car sans le savoir, vous pouvez valider certaines d'entre elles en ouvrant des boosters, en ajoutant des cartes spécifiques à votre collection ou en combattant.
Six types de missions à accomplir dans Pokémon Pocket
Les Missions sont accessibles depuis le menu principal de Pokémon Pocket
. Pour cela, appuyez simplement sur l'onglet en bas à droite de l'écran. Une fois cette fenêtre ouverte, les joueurs peuvent voir les missions en cours. Celles-ci sont entourées d'un rectangle blanc et peuvent inclure une barre de progression en fonction des objectifs à compléter. Les défis déjà accomplis sont, quant à eux, grisés.
En bas à droite de l'écran, les dresseurs ont accès à plusieurs catégories de missions différentes. Si toutes sont assez faciles à réaliser,
elles peuvent nécessiter des actions spécifiques ou d'être effectuées dans un délai imparti. Au total, il existe 6 grandes catégories de missions :
- Les Faciles : elles servent d'introduction et peuvent être validées dès les premières heures de jeu. Elles demandent d'ouvrir 4 boosters, d'atteindre le niveau 3, d'obtenir 50 cartes ou encore de terminer un combat solo
- Les Difficiles : ces dernières demandent d'accomplir des objectifs avancés comme ajouter des membres à votre liste d'amis, gagner des combats solo, obtenir des effets déco…
- Les Quotidiennes : ces missions sont renouvelées tous les jours et sont aléatoires
- Les missions Cartodex : celles-ci sont directement liées à votre collection. Chaque extension de Pokémon Pocket possède une série d'objectifs Cartodex à accomplir. Pour la première extension du titre (Puissance génétique), les joueurs doivent enregistrer 13 paliers de cartes différents allant de 5 à 220 cartes différentes obtenues. Elles peuvent être récupérées via les ouvertures de boosters ou la Pioche Miracle
- Les missions Deck : elles ne sont accessibles qu'à partir du niveau 3. Elles demanderont aux joueurs d'obtenir les cartes qui entrent dans la composition de decks d'emprunt spécifiques ou d'obtenir la carte phare de ces derniers. Les missions Decks changent au gré des extensions
- Les missions Premium : celles-ci sont exclusivement réservées aux joueurs ayant acheté le Pass premium
Les récompenses qu'il est possible d'obtenir via les missions de Pokémon Pocket
Si un joueur parvient à terminer une mission, il obtient en récompense plusieurs exemplaires d'objets ou de monnaie. Via ces petites quêtes annexes, les dresseurs et dresseuses peuvent récupérer des Sabliers booster ou miracle, des Poudres éclat, des Tickets insigne ou des tickets Premium.
D'ailleurs, il est même possible de savoir ce que chaque quête permet de récupérer. Il suffit pour cela d'appuyer sur la petite loupe visible dans le coin supérieur droit d'une mission. Alors ne négligez pas ces objectifs, surtout ceux renouvelés tous les jours !
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