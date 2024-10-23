Pokémon Pocket : Les différentes raretés de cartes disponibles dans les boosters

Comme dans les boosters physiques, les cartes contenues dans un booster de Pokémon Pocket peuvent être communes ou très rares. Avec ce guide, repérez en un rien de temps si vous avez une carte rare.
Pokémon Pocket
permet à tous les joueurs d'ouvrir gratuitement 2 boosters numériques par jour. Calqué sur le modèle du JCC papier, chaque booster contient des cartes ayant des niveaux de rareté différents. Même si les paquets du jeu mobile contiennent moins de cartes que leurs homologues en papier (5 cartes dans un booster Pokémon Pocket
contre 10 dans un booster physique), il est bien possible d'obtenir des cartes très rares. D'ailleurs, des indicateurs visuels permettent de distinguer les cartes communes des plus recherchées.
Le losange, l'étoile et la couronne, indicateurs de rareté dans Pokémon Pocket
Le niveau de rareté de chaque carte est visible dans le coin inférieur gauche.
Il est possible de voir des losanges argentés, des étoiles jaunes ou une couronne dorée. Chaque pictogramme peut être représenté une ou plusieurs fois en fonction de la difficulté d'obtention. Ce sont ces indicateurs que vous devrez observer pour savoir si vous avez obtenu l'une des cartes les plus recherchées de chaque set.
Cependant, certains symboles seront plus fréquents que d'autres. D'ailleurs, chacun est associé à une facilité d'obtention :
- Le losange argenté : ce symbole est visible sur toutes les cartes dites du set classique. Dans le JCC papier, il correspondrait aux cartes communes, unco, rares et double rares (aussi appelées Ultra Rares). Plus le nombre de losanges indiqués sur le bas de la carte est élevé, plus celle-ci est puissante et inhabituelle.
- L'étoile jaune : elle est réservée aux cartes plus difficiles à obtenir, soit l'équivalent des secrètes (Full Art et cartes alternatives) d'une extension de JCC classique comme Faille Paradoxe. Il est possible de trouver dans un booster des cartes affichant une, deux ou trois étoiles.
- La couronne : ce niveau de rareté n'est réservé qu'à un seul type de carte, présent à la fois dans Pokémon Pocket et dans le jeu de cartes classiques. Seules les cartes Gold (ou dorées en Français) seront décorées de cette couronne.
Les différentes raretés de Pokémon Pocket et leur signification
En plus du type de symbole, vous devez donc regarder combien de fois il est représenté sur la carte.
Cela indique à la fois sa position dans le classeur de collection, mais aussi la difficulté d'obtention :
- 1 losange : carte commune
- 2 losanges : carte peu commune / unco
- 3 losanges : carte rare
- 4 losanges : carte ultra rare équivalente aux cartes V ou EX du jeu de cartes papier
- 1 étoile : carte Illustration rare
- 2 étoiles : carte secrète pouvant être une Full Art Pokémon, une Full Art Dresseur ou une carte illustrée à bordure arc-en-ciel
- 3 étoiles : carte Immersive rare. Dévoilée lors de la présentation du jeu, ces cartes illustrées incluent une animation exclusive donnant l'illusion de rentrer dans la scène présentée
- 1 couronne : Gold rare
Les probabilités d'obtenir une carte très rare dans un booster Pokémon Pocket
Sur les 5 cartes d'un booster Pokémon Pocket, les trois premières cartes seront systématiquement à un ou deux losanges.
Cependant, les deux dernières cartes peuvent être plus rares. En se basant sur le lancement anticipé en Nouvelle-Zélande, les joueurs ont estimé que lors de chaque ouverture, un joueur avait :
- 12,31 % de chances d'obtenir une carte 1 étoile (soit une tous les 8 paquets environ)
- 2,49 % de chances de trouver une carte 2 étoiles (une tous les 40 paquets environ)
- 1,10 % de chances d'avoir une carte Immersive art / 3 étoiles (une toutes les 91 ouvertures environ)
- 0,20 % de chances de voir une carte Gold (une tous les 500 paquets environ)
Obtenir des cartes très rares pourra donc être aussi difficile que pour les collectionneurs des cartes physiques.
Cependant, le frisson de découvrir une carte à une ou 2 étoiles dans un booster Pokémon Pocket sera également identique. Alors à vos boosters car une belle surprise se cache peut-être à l'intérieur !
commentaire (0)