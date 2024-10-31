Pokémon Pocket Code ami : Ajoutez votre ID pour faciliter votre progression

Pour terminer des missions, faire des échanges, défiez des dresseurs ou vous faire de nouveaux amis, partagez dès à présent votre code ami Pokémon Pocket dans les commentaires.
Pokémon Pocket
est disponible gratuitement depuis le 30 octobre 2024 sur les appareils iOS et Android. S'il est entièrement jouable en solo, le titre met également l'accent sur la dimension sociale avec de nombreuses fonctionnalités pensées pour le multijoueur. Ajouter de nouveaux contacts à sa liste d'amis multiplie le plaisir de jeu et les possibilités
. D'autant que l'ajout de codes amis peut vous permettre d'obtenir de belles récompenses.
Quel est l'intérêt d'avoir des amis en jeu dans Pokémon Pocket ?
L'ajout d'amis dans Pokémon Pocket
permet tout d'abord de valider plusieurs des missions proposées. En effet, deux d'entre elles vous demandent d'ajouter une puis 3 personnes à votre liste d'amis. Valider ces missions vous permet d'obtenir des Poudres éclat (nécessaires pour fabriquer les effets déco) et des Sabliers booster.
Ensuite, l'ajout d'amis dans Pokémon Pocket facilite les échanges
. Si la fonctionnalité n'est pas encore disponible à l'heure où ces lignes sont écrites, elle permettra de compléter plus facilement votre Cartodex ou vos decks sans dépenser d'argent. De plus, vous aurez accès en priorité aux Pioches miracle de vos amis
. Ainsi, s'ils ont une carte rare dans un de leurs boosters, vous pourrez tenter de la récupérer à votre tour.
Enfin, via un mot de passe exclusif, vous pourrez créer des matchs privés
où vous pourrez tester vos decks et partager des moments conviviaux ensemble.
Trouver votre code ami sur Pokémon Pocket et ajouter des joueurs à votre liste d'amis
Le code ami est unique et propre à chaque joueur de Pokémon Pocket.
Pour le trouver, rendez-vous tout d'abord dans l'onglet Communauté
dans le menu principal, symbolisé par un cercle entourant 3 joueurs. Puis appuyez sur l'onglet Amis. Vous pourrez alors consulter votre liste d'amis, voir les trophées et les cartes accumulées par chacun ou envoyer de nouvelles demandes.
Pour ajouter un nouvel ami ou partager votre code ami, appuyez sur l'icône Ami+ visible en haut à gauche de l'écran. Une fenêtre s'ouvrira contenant votre ID ami composé de 16 chiffres.
Juste en dessous, une barre de recherche est visible. Renseignez y le code ami d'un proche ou d'un inconnu en tapant les 16 chiffres de son code ami. Attention : n'ajoutez pas les tirets, sinon la demande d'ami ne sera pas envoyée.
Partagez votre code ami Pokémon Pocket
Pour trouver d'autres personnes avec qui jouer, n'hésitez pas à partager votre code ami dans l'espace commentaires ci-dessous.
Que ce soit pour échanger des cartes, affronter d'autres dresseurs ou multiplier les Pioches miracle, vous devriez, sans aucun doute, trouver votre bonheur.
Nous vous déconseillons de partager vos données personnelles, quelles qu'elles soient, pour éviter qu'elles ne tombent entre les mains d'utilisateurs malintentionnés. Ne communiquez, bien entendu, que votre code ami Pokémon Pocket.
commentaires (144)
339786776987
Bonjour à tous,
Je suis un nouveau joueur actif tous les jours et avec déjà pas mal de doubles à échanger.
Cartes en français uniquement !
Ajoutez-moi pour progresser ensemble et compléter nos collections :)
7099 - 2939 - 9604 - 7365
A plus dans le jeu !
1164770665832618
Actif quotidiennement, merci aux pioches miracles garanti :)
9134602827650617
1943106967336180
0831342025004189
4401652567650063
2746-0005-1124-2621
Pour échange. Bon jeu.
3982-9753-9969-0996
Pour échange. Bon jeu
2858073887713797
Ajoutez-moi 😉
Ici : 5991267084468810
1624412214891291
4401807214466119 envoi de tickets boutique tout les jours
2018241019061159 je like les vitrines tous les jours ;)
7390583837430992
4434972317218376
Echange des cartes
8210246621839929
N'hésitez pas à m'ajouter je suis actif chaque jour .
4176424888353737
Ajoutez-moi maintenant s'il vous plaît car j'ai besoin de faire une quête svp