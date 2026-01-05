Pokémon Pocket va faire revenir une extension très populaire pour une durée limitée

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 05 janvier 2026 à 15h37
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Collectionneurs et complétistes de Pokémon Pocket, voilà une nouvelle qui devrait vous combler ! Une extension très appréciée sera bientôt de retour en jeu, mais il faudra faire vite pour en profiter.
Pokémon Pocket va faire revenir une extension très populaire pour une durée limitée
Dans Pokémon Pocket, les joueurs peuvent accéder à la quasi-totalité des extensions et des boosters disponibles depuis le lancement du jeu. Néanmoins, il existe une exception : l'extension Booster de Luxe EX. Lancé le 30 septembre 2025, ce set hors-normes était proposé uniquement pendant un mois avant de disparaitre de l'application.

Cependant, DeNA et The Pokémon Company avaient déclaré que l'extension pourrait être proposée à nouveau, toujours de manière temporaire. S'il vous manque une partie des 379 cartes de cette série hors du commun, vous allez avoir une nouvelle chance de faire progresser votre collection dans peu de temps

L'extension Booster de Luxe EX bientôt de retour dans Pokémon Pocket

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En effet, pour célébrer le passage à 2026, Pokémon Pocket va offrir aux joueurs la possibilité de rouvrir des paquets de Booster de Luxe ex. Vous pourrez retrouver les boosters dorés en jeu dès le 15 janvier 2026. Mais attention : comme à ses débuts, l'extension ne sera disponible que pendant une durée limitée. Le paquet doré sera proposé dans l'application jusqu'au 29 janvier 2026, de quoi faire patienter les joueurs jusqu'à l'arrivée de l'extension B2. 

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La nouvelle devrait ravir l'ensemble des joueurs, notamment les nouveaux venus sur l'application. En effet, Booster de luxe EX est une extension appréciée car chaque paquet contient obligatoirement une carte EX au minimum. Même si chaque booster ne contient que 4 cartes, les cartes obtenues permettent de valider de nombreuses missions, de faciliter la création de decks et d'ajouter des cartes appréciées à votre Cartodex. 

Un retour qui va également influencer votre Pioche miracle

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Ce retour va également impacter vos options de Partage et votre Pioche miracle. En effet, celles et ceux qui donnent des cartes à leurs amis pourront offrir leurs doublons obtenus au gré des ouvertures. Avec de très nombreuses cartes holographiques et EX disponibles dans Booster de Luxe EX, vous allez pouvoir gâter vos contacts et les aider à compléter leurs collections. 

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Enfin, les joueurs qui ouvriront des paquets de l'extension dorée pourront voir leur tirage être proposé dans la Pioche Miracle d'autres joueurs. Rappelons que dans le cas de Booster de Luxe EX, la « cinquième carte » est remplacée par deux Sabliers boosters. Alors économisez dès maintenant vos Sabliers et préparez-vous au retour prochain de Booster de Luxe EX dans Pokémon Pocket. 

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Le titre de DeNA est jouable gratuitement sur tous les appareils mobiles, que ce soit sur iOS ou sur Android.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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commentaires (10)

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Coelomate (invité) Le 12/01/2026 à 19:24

J'avais lu "complotiste" au début de l'article 😂

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Aaah (invité) Le 11/01/2026 à 08:32

If I speak, y'en a qu'un dans les commentaires qui l'a dit et l'autre et même pas foutu de le dire dans son article de merde qui aurait ptet fait plus de clique si il avait capitaliser sur cette info, a vomir le niveau

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Dila83 (invité) Le 06/01/2026 à 23:58

J'aime pas cette extension, elle ne sert à rien.

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Frédéric (invité) Le 06/01/2026 à 22:51

Mi 2026 les cartes de cette extension seront pris en compte pour les précédentes extensions, c'est prévu.

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Mustard (invité) Le 06/01/2026 à 22:13

Mais vraiment la pire extension de retour, ils ne font aucun efforts, juste ils remettent un ancien paquet et juste de manière temporaire, avec des doublons et même si la collection ets partagé avec d'autre collections, elle ne s'affichent pas
La PIRE

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Patate8 (invité) Le 06/01/2026 à 20:45

La pire extension est de retour
Elle serait bien si elle était rétro active mais non ils ont décidé de faire n'importe quoi

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Zb76 (invité) Le 06/01/2026 à 20:16

Le 2 ème professeur en approche

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Bahalorsbébou (invité) Le 06/01/2026 à 18:55

"Une extension très apprécié", clairement ! Avoir un hit garanti quand on est habitué à ne rien drop ça fait du bien. C'est fou le nombre d'aigris qui trainent et qui ne peuvent s'empêcher de se faire remarquer...

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Utilisateur suspect (invité) Le 06/01/2026 à 18:09

L'extension du foutage de gueule surtout

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Quelquundinternet (invité) Le 06/01/2026 à 13:51

"Une extension très apprécié", clairement la pire extension du jeu, quasiment aucune nouvelle carte, que des doublons
Vous n'y connaissez décidément rien au jeu