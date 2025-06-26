Pokémon Pocket : Récupérez facilement une surprise gratuite et fleurie grâce à cet ajout

Une bonne surprise vous attend peut-être dans Pokémon Pocket. Les développeurs ont ajouté une nouvelle mission avec une récompense cosmétique que vous pouvez obtenir très facilement.
Pour beaucoup de joueurs, les missions secrètes de Pokémon Pocket
sont des défis longs à relever. Mais de nombreux joueurs ont eu une agréable surprise en lançant l'application juste après l'arrivée de l'extension La Clairière d'Évoli
. En effet, ils ont reçu une notification précisant qu'une nouvelle mission baptisée Le jardin des fleurs du sourire 2 avait été validée
, et ce sans avoir rien à faire.
Une nouvelle mission secrète ajoutée de manière discrète dans Pokémon Pocket
Le détail le plus surprenant concernant cet ajout est qu'il s'agit d'une mission secrète. D'ailleurs, contrairement à d'autres quêtes de collection, elle est à la portée de tous les joueurs, car elle demande de réunir 4 cartes provenant d'un set principal
. Les cartes en question proviennent de l'extension Choc Spatio-Temporel
et sont les suivantes :
- Shaymin
- Saquedeneu
- Laporeille
- Togépi
Shaymin sera celle qui pourra être la plus longue à obtenir, car il s'agit d'une carte holographique. Cependant, vous pouvez l'obtenir facilement en échange de 150 Points booster de l'extension aux couleurs de Dialga et Palkia. À noter que la version Illustration rare de Shaymin (nécessaire pour valider la mission secrète Musée Choc Spatio-temporel 1
) compte pour la progression de la mission si vous l'avez déjà obtenue par le passé.
Quelle est la récompense offerte en terminant la mission Le jardin des fleurs du sourire 2 ?
Qu'elle soit validée automatiquement car vous possédez déjà les 4 cartes exigées ou en cours de validation, la récompense offerte est la même. Les dresseurs et dresseuses concernés recevront automatiquement une couverture de Cartodex thématique
. Celle-ci réunit sur une même illustration les 4 Pokémon en question. Il est possible de les voir se détendre dans un magnifique jardin fleuri et coloré.
Pour l'utiliser, il vous suffit de cliquer sur l'icône Collection sur l'écran d'accueil du jeu (le deuxième symbole en bas de l'écran) et de sélectionner Portfolio. Vous pouvez alors remplacer un modèle existant ou créer un nouveau classeur de collection. Cliquez sur le rectangle représentant la couverture et faites défiler les modèles accumulés jusqu'à trouver celui représentant ce jardin enchanté !
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