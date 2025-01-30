Pokémon Pocket : Les missions secrètes de Choc Spatio-temporel et comment les valider

Découvrez les cartes à réunir pour compléter les missions secrètes de Choc Spatio-temporel et les récompenses que vous obtiendrez dans Pokémon Pocket.
Introduites avec la première extension de Pokémon Pocket, les missions secrètes
sont des objectifs secondaires qui n'apparaissent pas dans l'onglet Missions du jeu
. Les joueurs ne découvrent qu'ils ont validé un objectif qu'en réunissant une liste de cartes spécifiques. C'est notamment en réunissant des cartes représentant les 150 premiers Pokémon qu'il est possible d'obtenir une carte exclusive de Mew.
Pour accompagner la sortie de l'extension Choc Spatio-temporel, de nouvelles missions secrètes ont été ajoutées dans Pokémon Pocket
. Pour les compléter et obtenir de belles récompenses, voici la procédure à suivre.
Cinq missions secrètes Choc Spatio-temporel disponibles dans Pokémon Pocket
Au total, les joueurs peuvent valider 5 missions secrètes, divisées en deux catégories. La première catégorie est constituée de 4 missions Musée
. Présentes en jeu depuis l'extension L'Île Fabuleuse
, elles demandent de réunir une sélection de cartes Illustration rare à 1 étoile et Alternative rare
(reconnaissables à leurs 2 étoiles et à leur bordure arc-en-ciel).
En réunissant les cartes demandées, les joueurs obtiendront en récompense 36 Sabliers miracle, 12 Sabliers booster et 10 Tickets boutique
. Pour valider les 4 missions secrètes Musée, voici les cartes que vous devrez réunir :
- Musée Choc Spatio-temporel 1 :
- Bouldeneu Illustration rare
- Apitrini Illustration rare
- Shaymin Illustration rare
- Mammochon Illustration rare
- Lixy Illustration rare
- Baudrive Illustration rare
- Créfollet Illustration rare
- Lucario Illustration rare
- Cradopaud Illustration rare
- Heatran Illustration rare
- Keunotor Illustration rare
- Regigigas Illustration rare
- Musée Choc Spatio-temporel 2 :
- Vortente Illustration rare
- Tritosor Illustration rare
- Manaphy Illustration rare
- Motisma Illustration rare
- Giratina Illustration rare
- Cresselia Illustration rare
- Rhinastoc Illustration rare
- Hippopotas Illustration rare
- Spiritomb Illustration rare
- Carchacroc Illustration rare
- Étouraptor Illustration rare
- Chaglam Illustration rare
- Musée Choc Spatio-temporel 3 :
- Yanmega EX Alternative rare
- Pachirisu EX Alternative rare
- Gallame EX Alternative rare
- Darkrai EX Alternative rare
- Musée Choc Spatio-temporel 4 :
- Simiabraz EX Alternative rare
- Magirêve EX Alternative rare
- Dimoret EX Alternative rare
- Coudlangue EX Alternative rare
Enfin, la cinquième et dernière mission secrète se concentre sur l'épopée des joueurs dans l'univers de la 4e génération. Baptisée « Champion de la région de Sinnoh »
, elle demande de réunir des cartes de Champions d'arène et de leurs Pokémon fétiches :
- Tritosor Illustration rare
- Lucario Illustration rare
- Spiritomb Illustration rare
- Carchacroc Illustration rare
- Cynthia Full Art dresseur
En réunissant ces 5 cartes, vous pourrez obtenir en récompense un emblème Carchacroc à afficher sur votre profil. Alors, relèverez-vous le défi des missions secrètes ?
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