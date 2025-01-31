Pokémon Pocket : Puissance génétique n'a pas disparu, découvrez comment ouvrir ces boosters

Si vous n'avez pas complété votre collection Puissance génétique, ne paniquez pas ! L'extension est toujours disponible dans Pokémon Pocket, et voici comment retrouver les boosters.
L'arrivée d'une nouvelle extension dans Pokémon Pocket
est un événement particulièrement attendu par les utilisateurs de tous âges. Comme les séries proposées pour le TCG Pokémon, une nouvelle extension est régulièrement ajoutée au jeu. Cependant, il est fréquent de voir d'anciennes séries disparaître des magasins physiques après un certain temps. Pour de nombreux joueurs, le lancement de Choc Spatio-temporel
marquait la fin de Puissance génétique. Mais ce n'est pas le cas.
Une manipulation simple pour continuer d'ouvrir des boosters Puissance génétique dans Pokémon Pocket
En effet, les joueurs peuvent continuer d'ouvrir des boosters de Puissance génétique et de L'Île Fabuleuse dans Pokémon Pocket
. Toutefois, ils ne sont pas mis en avant
, contrairement aux paquets à l'effigie de Dialga et Palkia. Que ce soit sur l'écran d'accueil de l'application ou l'écran d'ouverture de boosters, tout laisse penser que les paquets de Puissance génétique ne sont plus disponibles.
Pourtant, ils sont simplement cachés, car Pokémon Pocket met en avant les séries les plus récentes
. Mais que ce soit pour dépenser vos Points booste
r de l'extension ou pour tenter d'obtenir la carte Immersive rare de Pikachu, vous pouvez toujours en profiter. Pour retrouver les boosters de Puissance génétique dans Pokémon Pocket, voici comment procéder :
- Lancez l'application Pokémon Pocket et appuyez sur les boosters au centre de l'écran
- Sur la page dédiée à l'ouverture de paquets, appuyez sur l'option « Choisir d'autres boosters » située dans le coin inférieur droit de l'écran
- Une nouvelle fenêtre va apparaitre avec les différentes extensions disponibles. Appuyez sur l'onglet Puissance génétique, puis choisissez le paquet de votre choix (Pikachu, Mewtwo ou Dracaufeu)
Pour l'heure, Puissance génétique est donc toujours disponible, et ce pour une durée indéterminée. S'il vous manque quelques cartes, gardez cette astuce de côté pour une ouverture prochaine !
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