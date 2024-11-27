Pokémon Pocket : Pensez à utiliser cet objet avant qu'il ne soit trop tard

Monnaie souvent mise de côté par les joueurs de Pokémon Pocket, les Points Booster sont très utiles pour compléter votre Cartodex. Mais ils pourraient disparaître prochainement.
Pour augmenter votre collection de cartes dans Pokémon Pocket
, vous pouvez ouvrir des boosters ou utiliser la Pioche miracle. Dès que la fonctionnalité sera disponible, vous pourrez également échanger des doublons avec vos amis. Pourtant, il existe une 4e méthode peu exploitée par les dresseurs : dépenser les Points Booster
. D'ailleurs, vous possédez peut-être une grande quantité de cette monnaie sans le savoir. Cependant, vous pourriez les perdre définitivement début 2025.
Transformez vos Points Booster en cartes dans Pokémon Pocket
Les points Booster sont offerts gratuitement à un utilisateur à chaque fois qu'il ouvre un booster dans Pokémon Pocket ou qu'il gagne un niveau
. Il est possible d'en cumuler jusqu'à 2500 au maximum, qu'il est possible d'échanger contre des cartes de votre choix. En fonction de la rareté de la carte, un exemplaire peut vous coûter entre 35 et 2500 Points Booster. Cependant, cette monnaie possède une date d'expiration invisible.
En effet, en ouvrant l'onglet Informations, il est précisé que « Si la période de disponibilité d'un booster donné est terminée, vous ne pourrez plus échanger les Points Booster qui lui sont associés
». Cela signifie que chaque extension de Pokémon Pocket possède des Points Booster qui lui sont propres
. S'ils ne sont pas dépensés avant la fin de l'extension en cours, ils sont définitivement perdus.
Or, dépenser ces points peut vous permettre de compléter des missions de collection en ajoutant le Pokémon ou le dresseur qu'il vous manque. Les points peuvent aussi vous aider à valider des missions secrètes
, notamment celle permettant d'obtenir la carte Immersive rare de Mew. Mais les Points booster de Puissance génétique devraient disparaitre en janvier 2025, à l'arrivée de la nouvelle extension du jeu.
Pensez donc à utiliser cette monnaie sous-estimée pour fabriquer les cartes qui manquent à votre collection ou pour obtenir des doublons afin de créer des effets déco
sur vos créatures préférées.
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