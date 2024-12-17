Pokémon Pocket : Tout savoir sur l'extension L'Île Fabuleuse

Deuxième extension proposée dans Pokémon Pocket, découvrez tout ce que L'Île Fabuleuse vous réserve, de ses Missions à sa toute nouvelle carte Immersive rare.
À son lancement le 30 octobre 2024, Pokémon Pocket ne proposait qu'une seule extension : Puissance génétique
. Mais le jeu de cartes mobile, tout comme son homologue papier, va avoir droit à de nouvelles séries ajoutées de manière régulière. Ainsi, les collectionneurs pourront tenter d'obtenir de nouvelles cartes pour leur Cartodex ou pour améliorer leur deck. Le 17 décembre 2024, la deuxième extension de Pokémon Pocket est arrivée sur les smartphones et les tablettes : L'Île Fabuleuse
.
Celle-ci met à l'honneur Mew et de nombreux Pokémon sauvages vivant sur une terre paradisiaque. Mais si l'arrivée de cette extension s'accompagne de cartes inédites, elle propose également de nombreuses surprises.
Plus de 80 cartes à obtenir dans l'extension L'Île Fabuleuse de Pokémon Pocket, dont 18 secrètes
L'extension L'Île Fabuleuse de Pokémon Pocket
compte 86 cartes au total.
Dans le set principal, incluant les cartes communes, unco, holographiques et EX, vous pourrez collectionner 68 cartes. Mais ce que les joueurs espèrent le plus obtenir, ce sont les cartes secrètes. Cette série en compte 18, réparties comme telles :
- 6 cartes Illustration Rare (Noadkoko, Majaspic, Tritox, Aquali, Dedenne, Marshadow)
- 8 cartes Full Art dont 5 Pokémon et 3 Dresseurs (Celebi EX, Léviator EX, Mew EX, Ptéra EX, Roucarnage EX)
- 2 cartes Alternative Rare : Ptéra EX et Mew EX
- Une carte Immersive Rare de Celebi EX
- Une carte Gold Rare de Mew EX
Vous pouvez obtenir ces cartes via les ouvertures de boosters classiques. Sur l'écran d'accueil de l'application, vous avez désormais le choix entre les paquets de L'Île Fabuleuse ou ceux de Puissance génétique
. Sélectionnez simplement le booster vert à l'effigie de Mew pour tenter votre chance.
Depuis le 17 décembre, la Pioche miracle propose également le contenu des paquets de L'Île Fabuleuse
. Étant donné que la série est plus petite que Puissance génétique, n'hésitez pas à tenter votre chance dès qu'une carte secrète apparaît dans une pioche.
Des missions inédites et de nouveaux défis de combat solo sur le thème de L'Île Fabuleuse
Qui dit nouvelle extension dit également nouvelles missions à valider
. Vous devrez collecter un certain nombre de cartes de cette série (5, 10, 20, 30...) pour terminer ces mini-défis. En récompense, vous obtiendrez des Tickets boutique de couleur verte, exclusifs à la série
. Vous pourrez les échanger à la Boutique en jeu contre des accessoires inédits sur le thème de Mew ou de la jungle.
Les amateurs de combats ne sont pas oubliés. L'extension L'Île Fabuleuse de Pokémon Pocket ajoute 2 nouveaux défis de combat Solo à valider.
Cependant, ils sont réservés aux dresseurs confirmés, car seuls les niveaux Difficile et Expert sont disponibles. Venez à bout de ces decks Plante pour gagner de nombreuses récompenses, dont des Sabliers boosters, des Poudres éclat et plus encore.
Enfin, le lancement de cette série s'accompagne d'une dernière surprise. En vous connectant au jeu, vous verrez une notification apparaître dans l'onglet Cadeaux.
Cliquez dessus pour récupérer gratuitement 12 Sabliers boosters pendant les premiers jours de L'Île Fabuleuse en jeu ! Alors, n'attendez plus et décollez dès maintenant en direction de l'île de Mew.
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